Los mejores vinos: una delicia para el paladar

viernes, 30 de agosto de 2019, 11:39 h (CET) El consumo de buen vino es una de las experiencias más valoradas, no sólo por los enólogos más selectos, sino por aquellos aficionados que disfrutan de la cata de esta bebida y de un buen maridaje al degustar una comida que deleite el paladar.



Para conseguir los mejores vinos, en España existen varias tiendas que ofrecen los productos de mayor calidad en el mercado, así como un excelente servicio de asesoría para la selección del vino adecuado para cada cliente y ocasión. Entre éstas se encuentra Lavinia, que cuenta en su página web con un extenso catálogo de vinos de la más alta calidad para ser ordenados y enviados a domicilio.



Lavinia: más que una tienda de vinos Lavinia no es sólo una tienda online de vinos, champagnes y destilados procedentes de diferentes lugares del mundo, sino que cuenta con sucursales en Madrid, París y Ginebra.



Sus locales incluyen un bar, terraza y restaurante, que abre de lunes a sábados para ofrecer sus mejores productos a precio de tienda y sin recargo adicional por el descorche, acompañados de la comida más deliciosa, con la posibilidad de realizar reservas online para almuerzos y cenas de más de 12 invitados.



Por esto, resulta el lugar indicado, tanto para los expertos como para los principiantes, que se encuentran en la búsqueda del vino ideal.



20 años de trayectoria Lavinia fue fundada por Thierry Servant y Pascal Chevrot en 1999, año de apertura de la primera tienda física en España, con la intención de crear un espacio para fomentar la venta de vinos y su cultura, así como de otros destilados de primer nivel producido por compañías artesanales y grandes bodegas locales e internacionales, incluyendo varios países vinícolas como Francia, Italia y Portugal.



En años posteriores, tuvo lugar la apertura de sucursales en otros países, así como la creación de la página web de la tienda, que permitió ampliar y diversificar la distribución de los productos y servicios ofertados, dándole una mayor notoriedad en el mercado.



Esta tienda ha recibido diversos galardones, como el Premio a la Mejor Web de Vinos en español, otorgado por la Cámara de Comercio de Burdeos, Premio Gourmet a la Mejor Tienda Especializada, Premio a la Mejor Tienda de Vinos según el International Wine Challenge, entre otros.



Un cuidado óptimo para el vino Para que un vino sea considerado entre los mejores del mercado es necesario que cuente con calidad sensorial, aquella apreciada durante la degustación, y que incluya además, aspectos visuales, olfativos y gustativos, así como calidad formal y cultural, referidas a las marcas reguladas y al país de origen, respectivamente, ya que de éstas dependen las características de elaboración del producto y su valoración a escala mundial.



Para garantizar un vino de gran calidad sensorial, formal y cultural, incluso para los paladares más selectos, en Lavinia se presta especial atención a la selección de los productos, la cual está a cargo de un experimentado grupo de catadores que garantiza sus excelentes características, así como su autenticidad al proceder exclusivamente de bodegas y distribuidores oficiales.



Aparte, la óptima conservación de los más de 4.000 vinos disponibles se garantiza a partir del mantenimiento de la temperatura, humedad y luz adecuadas, así como del almacenamiento en posición horizontal para evitar que el corcho se seque.



Servicios de primer nivel Lavinia cuenta con un equipo de profesionales que la han posicionado como una de las compañías vinícolas de referencia mundial. Entre éstos, los sumilleres, con varios años de experiencia en el área, ofrecen la mejor asesoría para seleccionar el vino de mayor calidad que se adapte al gusto y presupuesto de cada persona.



Los chefs y encargados del restaurante garantizan que la experiencia sea toda una delicia, al combinar la mejor comida y bebida, con una atención inigualable.



En cuanto a la tienda online, el equipo de atención al cliente resuelve cualquier duda o inconveniente para garantizar una compra efectiva y segura, la cual puede tratarse tanto de alguno de los vinos o destilados, como de los accesorios disponibles: copas y vasos, decantadores, sacacorchos o cubiteras.



El envío a domicilio se realiza a España en la península, Baleares y varios países de la Unión Europea, con una tarifa que depende del número de botellas ordenadas, y de forma gratuita si el pedido supera los 200 € o si se escoge la opción de retirarlo en alguna de las tiendas físicas.

