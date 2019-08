Los vuelos baratos, lo más buscado en las páginas de viajes en Internet Los usuarios de webs de viajes muestran preferencia por las ofertas y descuentos de última hora, llegando a decidir destino en función del precio Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

viernes, 30 de agosto de 2019, 11:03 h (CET) Los vuelos baratos son uno de los conceptos más buscados en las páginas de viajes en Internet este verano, según datos de Viajar a buen precio.



Así, los viajeros se interesan principalmente por viajes en avión que resulten económicos utilizando palabras de búsqueda como “vuelos baratos”, “vuelos low cost”, “vuelos económicos” o, incluso, “vuelos muy baratos”. Aunque en menor medida, también se ha detectado cierto volumen de búsquedas con las palabras “viajes súper baratos”.



Búsqueda de ofertas y vuelos sin destino

No obstante, la mayor parte de consultas en internet se aglutinan bajo la etiqueta “vuelos baratos ofertas”, lo que parece indicar una cierta tendencia a buscar destinos económicos y a aprovechar ofertas y descuentos de última hora. Tanto es así que, incluso, se ha detectado un incremento de consultas para viajar sin destino, aprovechando reducciones de precios puntuales como, por ejemplo, las que realizan las compañías aéreas para completar el pasaje o las que se implementan cuando una aerolínea abre una nueva ruta. En este último caso se suelen vender billetes más baratos para dar a conocer el nuevo destino y estimular la demanda.



Este tipo de ofertas habrían estimulado la tendencia a escoger destino en función del precio, ya que se ha detectado un aumento de consultas en este sentido.



El perfil: usuario de mediana edad, urbano y con un nivel de formación medio-alto

Los internautas que utlizan páginas de viajes suelen responder a un perfil claro, según datos de Viajar a buen precio.



Así, principalmente se trata de personas jóvenes (entre 25 y 54 años), con un nivel de formación medio-alto y, mayoritariamente, residentes en entornos urbanos. Tanto es así que casi un 90% de las visitas registradas en la esta web proceden de grandes ciudades y capitales.



Al contrario de lo que podría pensarse, los usuarios de webs de viajes suelen reservar con poca antelación (de ahí la búsqueda de destinos y ofertas de última hora) y realizar estancias más cortas, pero más frecuentes. Además, cuando se trata de comprar vuelos muestran preferencia por las compañías low cost.



