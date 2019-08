MytripleA resuelve las dudas más frecuentes de inversores y empresas sobre crowdlending Comunicae

jueves, 29 de agosto de 2019, 15:17 h (CET) La financiación e inversión alternativa aún genera preguntas entre empresas e inversores, las cuales MytripleA, plataforma de acceso al crowdlending y crowdfactoring en nuestro país, resuelve El crowdlending ya es uno de los métodos de finanzas alternativos más utilizados en nuestro país donde cada vez más empresas e inversores acuden para solucionar sus necesidades o bien de financiación o bien de inversión.

Solo en el año 2018 se alcanzaron casi los 70 millones de euros intermediados en España y con ritmos de crecimiento del 60% frente al año anterior. Hace presagiar que este sistema de financiación e inversión basado en el win-to-win ha llegado para quedarse pero aún muchos desconocen su funcionamiento o se ven frenados por el desconocimiento del método. MytripleA, portal líder en España de crowdlending y crowdfactoring donde empresas consiguen préstamos y líneas de factoring gracias a las aportaciones de inversores particulares u otras empresas, resuelve algunas de las dudas más recurrentes de inversores y empresas.

Dudas de empresas hacia el crowdlending

¿Se va a tener que contratar otros productos o servicios adicionales?

Las empresas no tendrán que contratar ningún producto o servicio adicional como tarjetas, seguros, solo obtendrán la financiación que necesitan en forma de préstamos o factoring.

¿Hay que tener una vinculación con la plataforma que no va a permitir acudir a otras entidades o plataformas?

No. Las empresas podrán acudir a su banco habitual en busca de otros productos, ya que a través de este tipo de plataformas conseguirán financiación en forma de préstamos o líneas de factoring, pero para obtener otros productos tendrán que acudir a otro tipo de plataformas o entidades bancarias.

¿Cuál es el plazo estimado hasta que pueda obtener la financiación?

Desde que se realiza la solicitud y se aporta la documentación necesaria para el análisis, en pocos días se podrá tener el dinero en la cuenta corriente. Se trata de un proceso muy rápido y sencillo, 100% online.

¿Se va a tener que aportar avales en la operación?

Depende de las características de la operación, pero generalmente MytripleA solicitará el aval de la operación a una Sociedad de Garantía Recíproca o el seguro de crédito en caso del servicio de factoring, aunque podrá solicitar, dependiendo de las características, aval personal de los socios.

Dudas de inversores hacia el crowdlending

¿En qué se invierte el dinero?

El inversor adquiere los derechos de cobro de facturas por cobrar en caso del factoring o presta su dinero a una empresa en forma de préstamo.

¿Qué ocurre en caso de impago?

Cuando una empresa incurre en un retraso puntual de unos días en un pago que la empresa devuelve dentro de los 90 días siguientes, el inversor recibirá la cuota habitual (capital e intereses ordinarios) más los intereses de demora.

Si la empresa no paga en esos 90 días y el préstamo cuenta con el aval de una SGR, ésta se obliga a abonar las 3 cuotas impagadas. Si el préstamo no cuenta con este aval, MytripleA realizará las actuaciones de recobro necesarias y, en caso de existir, procederá a ejecutar las garantías obtenidas de la Pyme.

Si una operación de factoring sufre un retraso, hay que diferenciar si el impago es por insolvencia del deudor o por otras causas. En caso de contar con Seguro por insolvencia, y si es por esta causa por la que el deudor no realiza el pago, el seguro se hará cargo de éste a los inversores. Si el impago es ocasionado por otras causas, se recurrirá a la empresa cedente ya que será la responsable de devolver el importe anticipado y así devolver el dinero a los inversores.

¿Se podrá recuperar el dinero cuando se quiera?

El inversor puede elegir plazo o forma de devolución. Una vez invertido el dinero, el inversor no podrá retirarlo cuando quiera, lo irá recuperando según la forma de devolución acordada, es decir, en cuotas mensuales o al vencimiento.

¿Está el dinero transferido pero no invertido seguro en la plataforma?

Existe un periodo en el que el dinero del inversor está depositado en su cuenta virtual de la plataforma. Este paso es momentáneo ya que irá destinado a la inversión que el inversor elija. En el caso de MytripleA, ese dinero está a salvo dado que se encuentra en una cuenta de pago propiedad de los inversores, no de la plataforma.

Si se tiene cualquier duda adicional sobre el crowdlending, ponerse en contacto con MytripleA a través del teléfono 919 049 990 o a través del email info@mytriplea.com.

