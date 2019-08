RETAIL future promoverá el contacto directo entre expertos digitales y el pequeño comercio Comunicae

jueves, 29 de agosto de 2019, 14:53 h (CET) El showroom que impulsa la digitalización y el acceso a la tecnología del pequeño comercio y la artesanía abrirá sus puertas del 17 al 19 de octubre RETAIL future, el showroom de la digitalización y la tecnología para el pequeño comercio y la artesanía ya trabaja en una segunda edición que acogerá Valencia del 17 al 19 de octubre.

Esta segunda edición se celebrará, de nuevo, en el marco del Salón de la Franquicia (SIF) dirigida al comercio minorista y la artesanía con el objetivo de seguir rompiendo barreras frente a la transformación digital y la incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación a sus negocios.

En RETAIL future los pequeños artesanos y comerciantes podrán informarse sobre las posibilidades infinitas que les ofrece el mundo digital: desde ampliar sus mercados gracias a las redes sociales o la publicidad on line, a incorporar la tecnología a la gestión, a mejorar las ventas on line o a integrarse en plataformas de venta o marketplaces.

La organización de RETAIL future lleva meses trabajando en esta segunda edición que contará con tres espacios diferenciados: un Fórum como área de exposición y debate donde compartir conocimientos; un Showroom donde los asistentes encontrarán proveedores con las últimas tendencias tecnológicas para adaptar y mejorar sus negocios y una zona de Networking para poner en contacto directo a proveedores tecnológicos con sus potenciales clientes.

RETAIL future en cifras

La segunda edición de RETAIL future ya tiene reservados más de 1.000 metros cuadrados dedicados a showroom, fórum y networking y cuenta con más de 40 ponentes multidisciplinares; además de más de 30 firmas tecnológicas que ya han confirmado su participación y la garantía de haber contado con más de 9.000 visitantes en su primera edición en el espacio compartido con SIF.

RETAIL future se enmarca en el Plan de Impulso a la transformación digital del comercio y la artesanía de la Comunitat Valenciana 2021-2023 y es una iniciativa de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo de la Generalitat Valenciana, la Oficina Comercio y Territorio - PATECO del Consejo de Cámaras de Comercio de la Comunitat Valenciana, la Cámara de Comercio de España y las cinco Cámaras de Comercio de la Comunitat Valenciana, junto a SIF - Salón Internacional de la Franquicia.

RETAIL FUTURE se realiza gracias a la colaboración de las principales organizaciones empresariales del comercio de la Comunitat Valenciana: Confecomerç CV; Federació de Gremis i Associacions del Comerç Valencià (Unió Gremial), así como el Centro de Artesanía de la Comunitat Valenciana.

La realización del evento cuenta con el apoyo de la Unión Europea, a través del Programa de Comercio Minorista, cofinanciado por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y el programa TIC Cámaras.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.