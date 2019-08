10 cosas que no pueden olvidar los alumnos ‘Erasmus’ según Bnext Comunicae

jueves, 29 de agosto de 2019, 14:14 h (CET) 51.307 estudiantes españoles, un 28% más que el pasado curso, se inscribirán este año al programa de movilidad Erasmus + Más de 40.000 estudiantes españoles disfrutaron del programa de movilidad Erasmus + el año pasado, lo que sitúa a España en el tercer puesto del ranking de países que más participan en esta iniciativa europea. Para este curso 2019/2020, se espera que la cifra aumente hasta los 51.307 alumnos, un 28% más que el pasado año académico, según el Servicio español para la Internacionalización de la educación (Sepie).

Italia (20,4%), Reino Unido (11,5%), Alemania (9,7%), Francia (9,5%) y Polonia (9%) son los destinos favoritos de los estudiantes españoles. Con el objetivo de apoyarles en esta nueva aventura y de que aprovechen a tope la experiencia, Bnext, el primer Marketplace de productos financieros, aseguradores y relacionados con viajes, ha elaborado una lista de las 10 cosas imprescindibles a tener en cuenta cuando se va de ‘Erasmus’:

Documentación: Para que puedan ser identificados fuera de su país es fundamental tener todos los papeles en regla: DNI y pasaporte. También es necesario llevar toda la información del ‘Erasmus’: matrícula, convenio, etc; y ver las diversas opciones de acceso a seguro de viaje con cobertura en el extranjero. La embajada o el consulado ayudarán en caso de pérdida. Su localización está disponible en la página web del Ministerio de Asuntos Exteriores.

Climatología: Siempre es recomendable analizar la climatología del destino y no solo la de él; sino también la de las zonas cercanas, ya que una vez asentados, decidirán, con toda probabilidad, visitar los alrededores. Una vez que tienen claro el tiempo que hará, escogerán la ropa apropiada teniendo en cuenta los días que estén fuera. Si deciden estar pocos meses llevarán más cantidad de ropa para las diversas situaciones a las que se enfrenten y si, por el contrario, se decantan por la estancia de un año, deben tener en cuenta que no es necesario llevar tanta indumentaria porque volverán a casa en las fechas señaladas.

Dispositivos electrónicos: El móvil forma parte de la vida diaria y cuando viajan se convierte en el salvavidas de todos. Y ¿qué decidir del portátil?, importantísimo para cualquier estudiante que se precie, así como el ebook. Tampoco deben olvidar los cargadores con varias conexiones para los diversos dispositivos. Todo ello debe ir acompañado de una batería externa y un adaptador, si fueran necesarios.

Comida 'made in Spain': Aunque una de las cosas que más interesa cuando se está fuera es probar la comida del país; siempre se echa de menos la propia. Tendrán que envasarla al vacío porque en los controles del aeropuerto así lo exigen.

Kit de primeros auxilios temporal: Los leves resfriados o el dolor de cabeza son algunas de las pequeñas emergencias sanitarias que pueden ocurrir los primeros días. Para cubrir estos pequeños problemas médicos siempre está bien llevar medicamentos básicos como el Nolotin o el Ibuprofeno hasta que se establezcan en el nuevo destino.

Mochila de viaje: Independientemente del país que hayan escogido siempre se moverán a ciudades y países cercanos. Tener una mochila de viaje será útil para poder desplazarse con el equipaje justo y lo más cómodos posible.

Apoyos: El Erasmus Student Network (ESN) permite más facilidades en el intercambio, con talleres, actividades y proyectos de diversa temática para que la experiencia fuera sea lo más enriquecedora posible. En la actualidad ofrecen servicio a 300.000 estudiantes gracias, principalmente, al voluntariado con el que consiguen representar las necesidades y derechos de los alumnos internacionales a nivel local, nacional e internacional.

Cultura del país: Uno de los aspectos que más hará progresar a los alumnos es el conocimiento de las diversas culturas: la forma de saludar, los detalles de sus costumbres, las festividades y lo que se hace en ellas, etc. Informarse previamente de todos los detalles permitirá que se anticipen y que se integren de forma rápida.

Recuerdos: Con toda probabilidad, antes de emprender el viaje, los amigos y familiares habrán regalado todo tipo de obsequios de recuerdo. Cada uno de ellos servirá para decorar la habitación y que se sientan como en casa.

Tarjeta Bnext: La tarjeta Bnext es imprescindible para cualquier viaje porque permite sacar dinero en los cajeros bancarios de todo el mundo y sin coste de comisión hasta 3 veces al mes. En el extranjero devuelven las comisiones por retirada de efectivo hasta 3 meses al mes o 500 euros. Además, cuando se realiza una compra de hasta 2.000 euros en una moneda distinta al euro, devuelven las comisiones por cambio de divisa, siempre que se pague en la moneda local del país y no se elijan euros.

