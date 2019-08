¿Cuál es el mejor momento para publicar en Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram? Aunque estos son los mejores momentos para publicar en las diferentes redes sociales, lo ideal es que cada empresa dedique tiempo a conocer a su audiencia para saber cuándo está conectada y qué es lo que más le interesa Redacción Siglo XXI

jueves, 29 de agosto de 2019, 10:41 h (CET)

Una de las dudas que más se genera entre todos los creadores de contenidos de redes sociales es saber cuándo es el mejor momento para publicar y llegar a su público. ¿Pero realmente hay un momento ideal para publicar en las redes sociales? ¡Sí!



Según el informe Digital 2019 de Hootsuite y We Are Social, en España hay 28 millones de usuarios activos en redes sociales al mes y se pasan en ellas una media de 1 hora y 39 minutos al día, por lo que es importante saber en qué momentos están activos para tener el mayor alcance e interacción posible con ellos.



Para Hootsuite, la plataforma de gestión de redes sociales, el momento ideal para publicar en redes sociales depende del sector y de su audiencia específica. Para ello, ha recopilado datos de 300 marcas presentes en las redes sociales, obteniendo la mejor hora y el mejor día para publicar en Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn. En general, la mejor hora para publicar está entre las 15:00h y las 18:00h y los mejores días son de lunes a miércoles, pero todo depende del sector que sea: B2B o B2C.



Facebook

Para los negocios B2B la mejor hora para publicar es entre las 15:00h y las 18:00h los martes, miércoles o jueves. Sin embargo, para las empresas B2C la hora perfecta para publicar en Facebook son las 18:00h los lunes, martes o miércoles. Hay que recordar que Facebook sigue siendo la red social preferida de los españoles, 24 millones de personas acceden a ella, según Digital 2019.



Twitter La vida útil de un tweet es muy corta: sólo 18 minutos. Por lo tanto, el tiempo es muy importante en esta red social. Para las empresas B2B entre las 15:00h y las 22:00h de los lunes o jueves son el mejor momento para publicar; las empresas B2C deberá escoger entre las 18:00h y las 19:00h de lunes a miércoles. Según el informe de Hootsuite y We Are Social, poco más de 6 millones de españoles utilizan esta red social.



Instagram Esta red social se está volviendo cada vez más importante para las marcas, además, 15 millones de españoles la usan, según Digital 2019. El algoritmo de Instagram favorece la "actualidad" determinando qué publicaciones se verán en el feed de los usuarios y está diseñado para ofrecer contenido nuevo con el que es probable que interactúen. Para las organizaciones B2C el mejor momento de publicación son las 18:00h y el día dependerá mucho del sector, por ejemplo para turismo el mejor día es el viernes mientras que para empresas de salud son los miércoles y domingos. Para las organizaciones B2B el mejor momento para publicar es de 18:00h a 19:00h de lunes a viernes.



LinkedIn Según datos de Digital 2019, 11 millones de españoles utilizan LinkedIn. Hootsuite señala que las mejores horas para publicar en esta plataforma son las 13:45h, 16:45h, 18:45h y 23:45h, siendo los miércoles el mejor día para las empresas B2B y los lunes y miércoles para el sector B2C.



Aunque estos son los mejores momentos para publicar en las diferentes redes sociales, lo ideal es que cada empresa dedique tiempo a conocer a su audiencia para saber cuándo está conectada y qué es lo que más le interesa, además, es interesante publicar un mismo contenido en diferentes franjas horarias para conocer en qué momento esa publicación tiene más interacción por parte de la audiencia. Por otro lado, hay que vigilar a la competencia, saber los momentos en los que tienen más "me gusta" o comentarios puede dar una pista de cuándo es mejor programar las publicaciones.

