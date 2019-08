“Me llamo Violeta”, seleccionada para participar en el Festival de Cine de San Sebastián”

“Me llamo Violeta”, una coproducción de Mediapro y Polar Star Films dirigida por David Fernández de Castro y Marc Parramon, participará en el Festival de Cine de San Sebastián. La sección no competitiva “Made in Spain” acogerá la proyección del filme el próximo 27 de septiembre.



La película fue presentada oficialmente fuera de concurso en la última edición del Festival de Málaga. “Me llamo Violeta” participó también en el DocsBarcelona, donde fue reconocida con dos de sus galardones: el Premio del Público y el Premio de Amnistía Internacional.



“Me llamo Violeta” narra la historia de dos familias muy distintas con un punto en común: en ambas, un menor transgénero. Violeta, 11 años, hija del actor y productor de cine para adultos Nacho Vidal, está teniendo (hasta ahora) un tránsito relativamente plácido, aunque sus padres, desconcertados, tardaron un tiempo en asumir su nueva identidad.



Alan no tuvo esa suerte: víctima de acoso en el instituto, el apoyo de su familia no fue suficiente para evitar un final que conmocionó a su ciudad natal. Centrada sobre todo en estas dos historias, la película, profundamente emotiva, muestra que nuestra sociedad está avanzando en la aceptación de los menores trans pero que aún queda mucho camino por recorrer.