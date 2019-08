Por qué un buen colchón es importante para un descanso óptimo, por colchones.me Comunicae

miércoles, 28 de agosto de 2019, 15:10 h (CET) Colchones de muelles, de espuma, de viscoelástica, de latex... la elección no es fácil Se aconseja cambiar el colchón a los 10 años, una vez cumplido este tiempo y tras un uso continuado, se nota que el colchón ya no es tan cómodo como lo fue nada más comprarlo. Su elasticidad y su tecnología, con el paso del tiempo terminan desgastandose, por lo que el descanso disminuye y eso se nota.

Elegir un buen colchón no es una tarea fácil ya que depende mucho de la persona. Cada uno tiene unos hábitos de descanso diferentes y el cuerpo, el peso y las necesidades no son las mismas. Colchones.me explica las diferencias entre los colchones más habituales para que elegir el más adecuado se convierta en una tarea sencilla.

El más famoso y que ha trascendido al paso del tiempo es el colchón de muelles ensacados. Los muelles permiten distribuir bien el peso sobre todo cuando se trata de colchones de matrimonio además se puede utilizar en camas de espuma HR o viscoelástica. Además es la mejor opción en climas cálidos.

El colchón de espuma: es el más aconsejable cuando una persona tiene alergias. Porque la espuma es un material muy flexible, es aconsejable buscar densidades altas para un mayor confort. El colchón de espuma de poliuretano es el más común y el más recomendado ya que se adapta con facilidad al cuerpo junto con el de viscoelástica, uno de los más vendidos de colchones Dormidan Este colchón es recomendado si se va a desplazar en numerosas ocasiones ya que es muy fácil de transportar.

Si no existe ninguna alergia al látex, existe la posibilidad de adquirir un colchón de latex. Normalmente están fabricados con una combinación de látex natural, sintético y otros materiales. Es bastante transpirable y firme pero a la vez flexible distribuyendo de forma eficaz el peso del cuerpo por lo que es otra opción al colchón de muelles para las parejas. Su inconveniente es que son más pesados y algo más caros. Pero a la larga terminan siendo una buena inversión.

Marcas como Lufthous disponen de modelos de colchones terapéuticos fabricados con fibras de carbono e iones, logrando un efecto positivo en la salud mientras se descansa.

Antes de adquirir un colchón se recomienda probarlo en la tienda y conocer de primera mano su comodidad y saber si encajará en el descanso de cada uno.

