Lo último para cuidar la higiene bucal, por cepillodedientes.info Comunicae

miércoles, 28 de agosto de 2019, 14:50 h (CET) Con los cepillos eléctricos y los novedosos irrigadores personales, mejorará la salud bucal de los españoles La salud dental se considera como un privilegio para muchos pero termina siendo una obligación para todos. Mantener una rutina de higiene bucal es muy importante y sobre todo es esencial empezar con estos hábitos durante la infancia para que crezcan con dientes sanos y así mantengan de adultos esta rutina diaria de higiene. Cepillodedientes.info, enumera algunos productos que no deben faltar en los hogares para asegurar una higiene dental eficaz.

El más famoso y el que más personas ha incluido en su rutina, es el cepillo de dientes eléctrico. Este cepillo está programado para realizar un movimiento rotatorio que permita limpiar los dientes de forma eficiente y rápida. Un cepillo de dientes eléctrico muy recomendado es el Oral B Pro 2500, este cepillo tiene la gran ventaja de que es muy económico comparado con otros pero realiza el mismo trabajo de limpieza que muchos otros, pero además su cabezal está diseñado para adaptarse mejor a los dientes. Para aquellos que busquen disminuir el consumo de plástico, este cepillo puede ser la solución ya que solo bastará con cambiar el pequeño cabezal y además ahorrará espacio, ya que podrá utilizarlo toda la familia disponiendo cada uno de su propio cabezal.

Un aparato que no debe faltar tampoco, es un irrigador dental. Estos ya se utilizan en las visitas al dentista, pero cada vez se está utilizando más en los hogares españoles una versión más sencilla pero a la vez eficiente. Este sistema trata de limpiar los espacios bucales de más difícil acceso con agua a presión. De esta forma, se cuidará no solo los dientes, sino también las encías, ya que es mucho menor la presión realizada con irrigador que con un cepillo.

Con estos dos productos en el hogar, la salud bucal mejorará considerablemente y las visitas al dentista serán menos frecuentes.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.