Big Data y Data Science: los perfiles profesionales más demandados de los próximos años

miércoles, 28 de agosto de 2019, 14:30 h (CET) Hace unos años que se comenzó a hablar de Big Data o Inteligencia Artificial, pero su alcance distaba mucho de la realidad del denominado como el petróleo del siglo XXI. De hecho, el volumen de datos que gestionan al año las empresas se ha incrementado en un 569% entre 2016 y 2018, según los resultados del tercer estudio Global Data Protection Index. Además, 9 de cada 10 compañías aseguran, en el mismo informe, ser consciente del valor que tienen los datos para su empresa Ante este panorama, no es de extrañar que los puestos más demandados por las empresas españolas en los próximos años serán aquellos vinculados con Big Data y Data Science, por delante de otros como Ingeniero Informático e Ingeniero industrial, como afirma el informe EPYCE 2018.

Sin embargo, España se sitúa en el penúltimo puesto en la carrera por el dominio de los datos, solo por delante de Singapur y muy por detrás de países como Suecia (17,3%), Reino Unido (16,9%) o Francia (10,3%). Y es que solo el 3,2% de los jóvenes españoles se siente preparado para trabajar en el entorno Big Data, de acuerdo con un estudio realizado por Qlik.

Ante el incremento de la demanda de este tipo de perfiles en las empresas y las dificultades de las compañías a la hora de cubrir los puestos relacionados con Big Data, Talent Garden ha puesto en marcha el Master Data Science & IA a través de su Innovation School, plataforma de networking y formación para la innovación digital de Europa.

Se trata de un curso intensivo de 12 semanas bajo la dirección académica de Tomás Martínez Buero, miembro ejecutivo de AI Network, asociación española de inteligencia artificial. El Máster permitirá a los alumnos formarse como Data Scientist y aprender Cloud Computing, Machine Learning, programación en Python e Inteligencia Artificial, además de participar en encuentros con expertos y profesionales del sector, trabajar en proyectos reales con empresas y viajar al extranjero para conocer la innovación en otros países de la Unión Europea, entre otros.

"La transformación digital nos está llevando a un sistema completamente nuevo en el mercado laboral, con puestos de trabajo y competencias para las que no estamos preparados", asegura Hugo Bourgade, director de la Innovation School de Talent Garden. "Preparar a la nueva generación de profesionales digitales es nuestra misión y lo hacemos adoptando metodologías totalmente disruptivas, siendo capaces de formar en 12 semanas a verdaderos profesionales del sector y ofreciendo a los jóvenes la oportunidad de lograr el empleo que les permita marcar la diferencia".

