Mascota Planet explica cómo mantener el hogar limpio teniendo mascota

Si se tiene mascotas en el hogar, la limpieza se vuelve una tarea muy complicada. Mascota Planet deja unos trucos con los que se puede tener un hogar limpio y libre de olores Los animales suelen soltar mucho pelo, dejan restos de la comida por todos lados, además de ensuciar con las patas cuando entran en la casa después de haber andando por la calle, y más aún, si es en un día de lluvia. Incluso los animales más tranquilos y limpios (como pueden ser algunos gatos), pueden hacer que la casa esté sucia y con olor a “perro”, “gato”, “hámster” etc. indiscutible, si no se tiene un cuidado constante de la misma. No parece una tarea sencilla, pero como se ha citado anteriormente, Mascota Planet, ha querido hacer esta labor más sencilla, mostrando algunos trucos para el hogar:

Animales siempre pulcros

El primer paso para tener la casa limpia, es tener a la mascota limpia. En el caso de los perros, se recomienda cepillarlos a diario con cepillos como el “cepillo doble de madera”, con el que se le podrá eliminar el pelo muerto que se cae con mayor facilidad, así como cualquier otro tipo de suciedad que haya cogido en la calle. Aunque, con respecto al baño, hay que recordar que no es bueno lavarlos más de una vez al mes.

Limpieza de las patas

Sobre todo, en el caso de los perros, que necesitan paseos por el exterior varias veces al día, hay que limpiar sus patas antes de entrar en la casa. La web de Mascota Planet cuenta con multitud de tipos de toallitas, toallas y manoplas, especializadas para este tipo de problemas y según el tipo de animal. Muchas personas utilizan sus propias toallitas para el cuidado del animal, sin saber que este uso le puede causar problemas de salud, ya que los animales tienen otro tipo de piel y pelaje diferente al de las personas.

Es importante también, que se les limpie con calma y delicadeza, para que el animal se acostumbre y este relajado y tranquilo. Y, una vez que esté limpio, premiarlo con una golosina (por ejemplo, una galleta cookie roll). Esta empresa, también aconseja, que se tengan estos productos en la entrada del domicilio, para que sea más cómodo y rápido, el proceso también para los propietarios.

Higiene continua de las colchonetas y los juguetes

Los productos que los animales utilizan a diario, son los que con más frecuencia se deben de limpiar o lavar. Como son, los colchones donde duermen, toallas que utilizan, juguetes con los que juegan a diario etc. estos productos son los que más suciedad y olor cogen, por lo que hay que limpiarlos e incluso cambiarlos mensual o anualmente.

Productos de limpieza para el hogar respetuosos con la salud de las mascotas

Muchos productos que se utilizan para limpiar el hogar, pueden dañar a los animales. La mayoría de estos productos suelen ser químicos muy fuertes que dañan los órganos respiratorios y disgestivos de los animales. Por ello, si se tiene mascota en casa, antes de comprar ningún producto, el propietario puede ponerse en contacto con la tienda de mascota y allí le informan de los productos que son respetuosos con la salud de los animales.

