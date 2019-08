El 80% de los videojuegos que más utilizan los menores españoles contiene violencia, según Qustodio Comunicae

miércoles, 28 de agosto de 2019, 13:42 h (CET) En España hay más de 3 millones de jugadores menores de 14 años, según datos de la AEVI Si hay un producto de entretenimiento que goza de gran popularidad entre los más pequeños, ese es el videojuego. De hecho, la Asociación Española de Videojuegos (AEVI) cifra en más de 3 millones los niños menores de 14 años que juegan a ellos, lo que representa el 19% del total de gamers españoles.

Conscientes de esta realidad y coincidiendo con la celebración del Día Mundial del Gamer, Qustodio ha elaborado un análisis del uso que hacen los menores de los videojuegos en nuestro país, a través de los datos anónimos de los más de 26.500 usuarios con los que cuenta esta herramienta de bienestar digital en España.

En él han elaborado un Top 10 con los juegos más populares entre los menores españoles, el 80% de los cuales tiene a la violencia como denominador común. Brawl Stars, Fortnite y Roblox ocupan los primeros puestos del ranking, frente a Pokémon GO y FIFA Soccer, los dos únicos juegos no violentos de esta clasificación, que se sitúan en los últimos puestos de popularidad.

Sin embargo, desde Qustodio han querido ir más allá y ver cuáles son los 10 videojuegos que más prohíben las familias, revelando que 7 de ellos coinciden con los más usados por sus hijos. Cabe destacar que entre los más bloqueados tan solo aparecen dos que no posean contenidos violentos, lo que pone en valor la concienciación de las familias españolas sobre la violencia presente en estos juegos.

Al diferenciar los juegos favoritos por sexo, se observa que tanto niños como niñas sitúan Roblox y Brawl Starts en su Top3, aunque en diferentes puestos. Sin embargo, las niñas se decantan por Minecraft, mientras los niños eligen Fortnite. En cuanto a los videojuegos favoritos por rango de edad, en la que juegos como Roblox y Brawl Starts vuelven a ocupar los primeros puestos, sobre todo cuando son más pequeños, a diferencia de otros como Fortnite que los conocen más tarde.

Un aspecto llamativo es el uso común del Minecraft en menores de entre 4 y 6 desapareciendo hasta los 16 años. Cabe destacar que los tres juegos favoritos para todos los rangos de edad analizados contienen algún tipo de violencia.

Más de hora y media jugando a Fortnite

Los menores españoles invierten una media de 19 minutos diarios jugando a videojuegos, cifra que aumenta hasta los 24 minutos durante los fines de semana. Pero ¿cuándo juegan? La mayoría lo hacen después del colegio y antes de la cena, aunque el 40% de ellos empieza a jugar con el móvil o la consola nada más levantarse.

Qustodio también ha analizado el tiempo que dedican a diario a cada uno de estos videojuegos. La diferencia entre el tiempo diario invertido entre juegos violentos y no violentos alcanza los 85 minutos.

Fortnite se corona como el juego al que más tiempo juegan los menores españoles, con 99 minutos diarios de media, una cifra que se incremente cuando se habla solo de los niños. En cuanto a las niñas, Minecraft es el juego al que más tiempo dedican, con una media de 75 minutos diarios.

“Los videojuegos son una gran forma de entretenimiento para grandes y pequeños y en Qustodio nos encantan, pero nos preocupa el nivel de violencia y cómo están siendo diseñados para ser adictivos. Por eso, recomendamos que los padres estén al tanto de los juegos que usan sus hijos y durante cuánto tiempo, además de no permitir el uso de juegos violentos y establecer límites firmes de tiempo en aquellos más adictivos ”, explica Eduardo Cruz, CEO y co-fundador de Qustodio.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.