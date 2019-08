C-VoUCHER abre una nueva convocatoria para adoptar la economía circular, ofreciendo financiación a PYMEs Comunicae

miércoles, 28 de agosto de 2019, 12:54 h (CET) C-VoUCHER es la primera iniciativa paneuropea que ayuda a las empresas a remodelar y rediseñar sus cadenas de valor, pasando de modelos lineales a circulares. Esta primera convocatoria para innovadores ofrece 15 000€ a PYMES que desarrollen planes de viabilidad para adoptar soluciones de economía circular. 18 PYMEs seleccionadas participarán en un programa de 3 meses de duración, contando con el apoyo de un experto en design thinking y sesiones de asesoramiento con expertos en financiación La primera convocatoria abierta para empresas innovadoras se lanzó el 1 de agosto y busca a PYMEs que ejerzan su actividad en el sector salud, agroalimentario, textil, manufacturero, marítimo o naval y que deseen desarrollar planes de transformación de sus cadenas de valor de un modelo lineal a uno circular.

Las PYMEs participantes en esta convocatoria recibirán asesoramiento para crear soluciones circulares innovadoras basadas en el:

Desarrollo de planes y hoja de ruta para la adaptar soluciones circulares ya desarrolladas por empresas participantes al amparo de la primera convocatoria de C-VoUCHER (en caso de que el perfil de negocio, y el potencial de transformación del solicitante estén alineados con una de las PYMEs que actualmente participan en el programa de aceleración).

Desarrollo de planes y hoja de ruta para la implementación de nuevos modelos de negocio circulares, basados en uno de los modelos de economía circular para: la simbiosis industrial, la eficiencia en el uso de recursos materiales, las energías renovables y eficiencia energética, los productos biológicos, la extensión del ciclo de vida del producto, la economía de rendimiento, colaborativa o de plataforma).

Las 18 PYMEs seleccionadas recibirán 15.000 euros y acceso al Programa de Réplica de Cadenas de Valor, que incluye:

Un mes de asesoramiento con un experto en design thinking para desarrollar la fase creativa del plan de viabilidad.

Apoyo para la identificación de fondos adicionales para implementar dicho plan, a través de sesiones de asesoramiento con expertos en la obtención de financiación pública y privada.

Las PYMEs interesadas en adaptar las soluciones o modelos existentes y crear sus planes de viabilidad deben completar y enviar su solicitud antes del 31 de octubre de 2019 (17:00 CET).

C-VoUCHER es la primera iniciativa paneuropea, financiada por la Comisión Europea, cuyo objetivo es facilitar la adopción del concepto de economía circular para transformar las cadenas de valor lineales (cradle to waste) en modelos circulares (cradle to cradle®). El proyecto distribuye un total de 4,2 millones de euros a través de 4 convocatorias públicas para pymes.

El proyecto aprovechará un total de 6 millones de euros de financiación complementaria, proporcionada por inversores públicos y privados, para las pymes seleccionadas. También se desarrollará un «conjunto de herramientas de diseño circular regional» para incorporar esta metodología a otras regiones de la UE.

