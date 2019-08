NTT DATA premia a fundación everis y a United Way por su proyecto TECH4CHANGE contra el abandono escolar

La iniciativa apoya, con proyectos tecnológicos, a alumnos en riesgo de deserción escolar El proveedor global de soluciones IT, NTT DATA, especializado en la integración de sistemas, ha elegido a “Tech4Change School”, impulsado por fundación everis, como uno de los proyectos que más contribuyen a la expansión del negocio y a la mejora de la marca. La iniciativa, desarrollada y gestionada por United Way y por la Asociación Creática, especializada en promover la inclusión en igualdad utilizando la tecnología, se ha desarrollado con alumnos inmersos en Programas de Mejora del Aprendizaje y Rendimiento (PMAR) del Instituto Marqués de Suanzes, en Madrid.



“Tech4Change ha reforzado mi autoconfianza. He pasado de pensar que no iba a ser capaz de desarrollar ningún proyecto tecnológico, a acabar desarrollando un robot con mis compañeros, trabajando en equipo. Y ahora pienso, pues sí que podía”, apunta Leyre, una de las jóvenes participantes.



En efecto, los alumnos que han participado en Tech4Change School identifican necesidades de su entorno para después desarrollar soluciones con base en la tecnología. La iniciativa tiene como punto de partida el cumplimiento y difusión de varios Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, y se enmarca dentro de las actividades del departamento de tecnología del centro educativo, alineándose con los contenidos académicos y sumando aptitudes y conocimiento al currículo habitual, incidiendo también en el fomento de las habilidades STEM (por sus siglas en inglés Sciencie-Technology-Engineering-Mathematics) entre las chicas.



“A través del talento de everis reforzamos el talento de estos alumnos. Mediante el emprendimiento les ayudamos a descubrir que todos podemos ser emprendedores sociales. Y con la innovación, transmitimos a estos alumnos una forma de pensar distinta, descubriendo que las cosas se pueden hacer de otra manera”, apunta Karla Alarcón, Directora de fundación everis.



Por su parte, el equipo de Creática, referente y guía durante todas las sesiones, ha centralizado sus esfuerzos en que los alumnos encontraran una vocación y se acercaran a la tecnología de una manera amigable, donde el error se considera parte del proceso de aprendizaje y no un fracaso. El proyecto ha contemplado sesiones de formación a profesores del centro educativo y a voluntarios, así como una Feria de Proyectos, en la que los equipos presentaron sus propuestas al finalizar el curso.



Tech4Change School ha trabajado con alumnos de 2ª y 3ª de la ESO en la creación de un pequeño coche eléctrico para implantar la nueva tecnología derivada del aprendizaje de la robótica en el aula de tecnología. El vehículo se creó utilizando la impresión 3D y se podía manejar mediante una APP móvil.



Por otra parte, el objetivo con los alumnos de Segundo de la ESO ha sido crear y programar un Escornabot, un robot capaz de realizar diferentes juegos de programación, diseñado sobre una base de Arduino, y con software y hardware libre, lo que lo hace más accesible para iniciar en la robótica a los más pequeños.