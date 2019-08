¿La comunicación con tu pareja ya no es tan buena? ​Tener un romance con una tercera persona fuera de la relación es algo muy factible, ya que hay miles de apps que incitan a esta práctica Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

miércoles, 28 de agosto de 2019, 11:53 h (CET) Sin duda alguna, los nuevos avances tecnológicos con los que contamos en la actualidad para comunicarnos con las demás personas, juegan un papel fundamental en la vida de todos, ya que gracias a estos nuevos softwares o apps, podemos entrar en contacto con prácticamente cualquier persona sin importar en qué parte del mundo se encuentre. Pero, ¿qué pasa cuando esta tecnología nos consume y dejamos a un lado a las personas que están físicamente con nosotros? Esas personas con las que convivimos a diario, que son: padres, hijos, amigos, y pareja.



Esta última es quizás una de las que se ha visto más afectada, ya que la comunicación y la confianza es algo determinante para cualquier pareja actual. Sin embargo, las relaciones interpersonales cada vez son menos frecuentes y uno o ambos integrantes de la pareja prefieren pasar su tiempo conversando con otras personas a través de los dispositivos electrónicos.



Esta falta de comunicación está causando graves problemas familiares y sobre todo de pareja, ya que el auge de internet ha hecho que el diálogo cara a cara prácticamente desaparezca, cediendo las interacciones sociales, por lo que actualmente, millones de personas prefieren llevar una vida digital.



Por esa razón, hoy en día crece sin frenos la cifra de mujeres y hombres que están reclamando atención y contacto de parte de su pareja, ya que ellos o ellas, basan su vida a estar atentos a sus conversaciones virtuales. Hecho que indudablemente les lleva a pensar que están siendo víctimas de una infidelidad, ya que muchas de estas redes o apps como WhatsApp, se utilizan para esconder y mantener conversaciones, que no quieres que vea nadie.



Los problemas de las parejas actuales Sin duda alguna, los tiempos han cambiado y con ellos los problemas de pareja, ya que hoy en día, la gran mayoría de ellos se basan en la falta de comunicación y la intervención de las nuevas tecnologías. Estos dos aspectos traen consigo los siguientes inconvenientes:



Tener un romance con una tercera persona fuera de la relación es algo muy factible, ya que hay miles de apps que incitan a esta práctica. Por lo tanto la infidelidad es uno de los principales problemas que están teniendo las parejas de hoy en día. De ahí surgen los celos, las preguntas ¿Quién te escribe? ¿Con quién hablas? ¿Qué hacías conectado a esa hora? Y muchas otras más que surgen cuando una de las dos personas hace un uso indebido y desmedido de la tecnología.



Toda esta situación lleva a un ambiente de desconfianza y sospecha, que hace que la situación y el ambiente familiar se torne tenso y delicado. Si tú eres una de las personas que está pasando por esta situación y quieres salir de dudas, quizás debas saber como espiar whatsapp, ya que en esta app está toda la información que necesitas para saber con quién está hablando tu pareja, los pasos que debes seguir dependerán del tipo de teléfono que él o ella utilice.



Gracias a estos nuevos avances, podrás salir de dudas y comprobar que es lo que esconde tu pareja o si simplemente es tu imaginación y tus celos los que te están llevando a crear una escena que a lo mejor ni existe.



Cómo fortalecer la relación de pareja De la misma forma que el uso a lo loco de las conversaciones virtuales puede traer serios problemas de pareja, también es cierto que su buen uso puede traer una gran cantidad de beneficios para ambos, solo debe haber un equilibrio adecuado y por supuesto, una comunicación fluida y sana.



Además, tampoco podemos culpar de todo a la tecnología, ya que si nos adentramos un poco en el pasado de esa relación que se está viendo afectada, podremos descubrir que los problemas no dependen estrictamente del uso de la tecnología, sino de la situación emocional en la que se encuentra la relación. Porque si existe una unión sólida, basada en la felicidad y la confianza, no tiene por qué verse quebrantada por este tipo de situaciones.



Como pareja, es importante que se dedique más tiempo al contacto físico, los gestos y los demás atributos del lenguaje corporal que demuestran amor, que al móvil. Debido a que cuando el trato se vuelve impersonal y no existe el contacto físico, indudablemente surgirán los problemas con cualquier detalle, por muy insignificante que sea. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ¿Le demuestras amor a tu familia? Es normal que llegues con pocas energía a casa, pero pasar unos 15 o 30 minutos diarios reunido con los demás es muy valioso Lisboa, ¿qué tienes que ir a ver? Históricamente el centro de Lisboa se encuentra en torno a la Baixa y las colinas que la rodean Cinco perlas en Andorra En plenos Pirineos Orientales, situada entre España y Francia se encuentra Andorra, un pequeño país entre lo más altos de Europa Misionero fabrica 1200 triciclos para discapacitados en Ghana En Ghana, más del 15 % de la población sufre de alguna minusvalía -como punto de referencia, en España la discapacidad afecta al 6% de la gente- Perú es inolvidable y por eso no se puede dejar de conocer Perú ofrece paisajes excelentes para la práctica de actividades al aire libre, como el montañismo en la mismísima Cordillera de los Andes, planificar un viaje haciendo senderismo por un volcán, practicar la pesca deportiva en las costas del Pacífico o montar las olas surfeando en las costas de Lima, que es su capital