Comprar vuelos baratos es posible, si sabes cómo

Sin importar la época del año, salir de vacaciones siempre es una buena noticia. Sin embargo, encontrar los mejores precios no es tan sencillo como parece. En lo que hace referencia a la compra de los billetes de avión, probablemente nos encontremos ante uno de los mercados en los que el índice de precios es capaz de fluctuar a mayor ritmo.



No importa la antelación, la elección de los días o la compañía. Nunca hay dos precios iguales. Y en este ámbito tan dinámico, encontrar herramientas que nos permiten acceder a los mejores precios siempre es una buena noticia. A continuación, los mejores secretos para disfrutar del mejor precio en nuestras vacaciones.



Comparadores de precio Un buscador de vuelos baratos, comparador de vuelos baratos, comparador precios vuelos es uno de los mejores recursos cuando se trata de organizar unas vacaciones. Este tipo de páginas te permite, sin salir de su web, acceder a la tarifa de todo tipo de compañías áreas y de hoteles repartidos alrededor de todo el mundo. Por lo que con únicamente introducir la fecha y el destino en el que queremos volar, podremos tener acceso a las mejores tarifas que aparecen en la red.



Este tipo de plataformas como www.viajesestrella.com son especialmente útiles cuando se trata de ahorrar una gran cantidad de tiempo. Sin ellas, tendríamos que buscar todas las compañías que vuelan a nuestro destino y, una por una, buscar entre los mejores precios que son capaces de ofrecer.



La flexibilidad, la clave Uno de los aspectos que más influyen en el precio de un billete es la flexibilidad de la que disponemos en el momento de viajar. Los fines de semana, por ejemplo, siempre es más caro que entre semana. Sin embargo, no todo el mundo tiene disponibilidad para viajar un miércoles, por ejemplo. En cualquier caso, es importante que en el momento de escoger las fechas de nuestras vacaciones gocemos de la máxima flexibilidad posible.



Cuando vayas a seleccionar las fechas en las que deseas viajar, prueba a elegir un día más tarde o un día antes la fecha de inicio de viaje, lo más probable es que observes como hay una gran diferencia de precio entre una fecha y otra. Esto es especialmente recomendable cuando vamos a viajar en temporada alta, puesto que los precios son mucho más susceptibles a los días en los que vamos a realizar el viaje.



Del mismo modo, cuando nos referimos a la flexibilidad no únicamente estamos haciendo referencia a las fechas en las que queremos viajar, sino también al destino. Por ello, antes de ponernos a buscar es recomendable que hagamos una lista de posibles destinos a los que queremos acudir durante nuestras vacaciones. Los destinos más demandados seguro que tienen un precio mayor, pero si nos decantamos por ciudades o países que no tengan tanta afluencia de gente, seguro que logramos obtener el mejor precio para disfrutar de nuestras próximas vacaciones.



La elección de los aeropuertos Normalmente, las ciudades más grandes suelen tener disponibles diferentes aeropuertos. Los más céntricos suelen ser los más caros, sin embargo, los que se encuentran más alejados del centro de la ciudad suelen contar con tarifas no tan económicas. En cualquier caso, una de las mejores opciones por las que podemos optar es por aterrizar en el aeropuerto que se encuentra más alejado al centro de la ciudad, de esta manera, podremos obtener la mejor tarifa.



En esta cuestión también hay un aspecto que no debemos dejar pasar. Y es contar con el precio que tendremos que asumir para ir desde el aeropuerto a la ciudad. Volar a aeropuertos secundarios puede ser una buena idea cuando se trata de ahorrarse una buena cantidad de dinero, sin embargo, si la diferencia es ínfima, saldrá más económico volar a aeropuertos principales.



Reserva por separado la ida y la vuelta Pese a que existe la creencia de que reservar en una misma operación los billetes de ida y de vuelta siempre resulta más económica, la realidad es que en determinadas ocasiones no es así. Por lo que una buena manera de asegurar que obtendremos el mejor precio es reservar por separado los billetes de ida y los billetes de vuelta.



Este recurso no siempre funciona, pero cuando lo hace, reporta un importante ahorro al consumidor que puede destinarse a la elección de un mejor hotel.