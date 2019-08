Lisboa, ¿qué tienes que ir a ver? Históricamente el centro de Lisboa se encuentra en torno a la Baixa y las colinas que la rodean Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

miércoles, 28 de agosto de 2019, 11:32 h (CET)

No hay duda que al hablar de la ciudad de Lisboa hacemos referencia a una ciudad que es sumamente agradable y acogedora, ya sea si solamente vas a hacer turismo en ella o si vas a vivir o trabajar en ella. Y es que Lisboa es una ciudad en la que no te sentirás abrumado por su tamaño ni aislado, ya que ni es una ciudad pequeña ni exageradamente grande. Simplemente es perfecta para conocerla en rutas de máximo dos o tres días, en los cuales ni te faltará ni te sobrara tiempo.



Y es que Lisboa es un gran sitio turístico por su cercanía, por su historia, por sus tranvías, por sus monumentos, por sus puentes y un sinfín de opciones. Hay muchas razones para conocer Lisboa y aún más para desear volver a ella.



Es imposible negar que una de las ciudades preferidas para ser visitada por españoles es Lisboa, y es que esto es debido a su cercanía y gracias a sus precios sumamente accesibles. Por lo cual, debería ser una escapada obligatoria para todo español.



El gran punto a favor que tiene el turismo en Lisboa es que está al alcance de todas las economías y es que actualmente es posible encontrar vuelos desde 15€ y hoteles desde 60€. E inclusive existen páginas en las que podrás ganar free tours Lisboa.



A continuación, no te hablaremos mucho de historia o arquitectura. Nuestro objetivo es darte un pequeño paseo virtual por aquellos lugares de Lisboa que de verdad merece la pena visitar y por la cual es una ciudad tan especial.



Centro de Lisboa, ¿histórico y moderno? Al centro de Lisboa ha variado enormemente en las últimas décadas. Y es que tradicionalmente el centro histórico de Lisboa a orillas del río Tajo (lo que es Baixa Pombalina) ha quedado desplazado en los últimos años a ser exclusivamente un lugar turístico y comercial. Sin embargo, otras zonas situadas simplemente a unos pocos kilómetros más al norte han ganado mucha importancia como centro económico de la Lisboa moderna.



Normalmente un gran número de viajeros que deciden hacer turismo en Lisboa por pocos días se van sin pisar siquiera la parte donde transcurre la vida de la Lisboa moderna, que es sitio donde se mueve la gran mayoría de las actividades económicas y laborales de lo que es la ciudad más importante de Portugal. Por lo que te recomendamos conocer también esa cara moderna de la ciudad para así contrastar con ese ambiente clásico que siempre nos deja el centro histórico de Lisboa



Centro histórico, ¿la Baixa Pombalina? Históricamente el centro de Lisboa se encuentra en torno a la Baixa y las colinas que la rodean. La Baixa o también conocida como Baixa Pombalina es sin lugar a dudas la zona más representativa e icónica del centro de Lisboa.



Esta comienza en el norte, lo que es las zonas contiguas a las Plazas del Rossio y Restauradores, la cual es una zona sumamente llana entre colinas. Tiene calles muy características, las cuales son rectas en forma de cuadrícula. Algunas de estas calles permiten el tránsito de automóviles y otras son exclusivamente para uso peatonal y presentan los suelos de pequeños adoquines blancos y negros extremadamente característicos de las ciudades de Portugal. Y es que la Baixa es hoy en día una zona muy comercial y gran actividad hostelera.

