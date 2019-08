5G: Conexiones en tiempo real y transmisión de datos a una velocidad nunca vista

Esta tecnología podría ayudar también a las administraciones a mejorar y hacer más eficientes sus servicios: transporte y vigilancia pública o iluminación Todo el mundo ha escuchado hablar sobre la tecnología 5G y el gran impacto que está teniendo y tendrá en las ciudades, y en la forma de comunicarse y moverse, pero ¿realmente se sabe qué es y qué implicaciones tiene en la vida diaria?

El 5G es el gran reto actual de las empresas proveedoras de tecnología y servicios de telefonía, que están ya adaptando su oferta ante la llegada de esta revolución de las telecomunicaciones. Se trata de la quinta generación de la tecnología móvil que ofrece infinitas oportunidades para lograr ciudades más inteligentes y mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos.

A nivel europeo, España lleva muy buen ritmo con respecto a la implementación de esta tecnología. De hecho, en Barcelona existe un proyecto de colaboración entre empresas privadas y entidades públicas que actualmente está impulsando una iniciativa que busca la transformación de la capital catalana en un laboratorio urbano abierto para la implementación de esta red, en un entorno real que permita explorar y experimentar nuevas soluciones digitales.

En este marco, el desarrollo de dispositivos cada vez más potentes y de tecnologías más avanzadas como el Cloud Computing o el IoT ha generado la necesidad de crear una red que permita su funcionamiento eficaz, y para satisfacer esa demanda ha llegado el 5G. Los expertos del hub de conocimiento digital The Valley han analizado los beneficios y el impacto que tendrá esta red en la revolución de las telecomunicaciones y la digitalización de las ciudades:

Latencias reducidas para transmitir información en tiempo real

Uno de los beneficios protagonistas del 5G es que reduce al máximo las latencias, es decir, el tiempo de respuesta de un dispositivo al recibir señal, datos e información de otro. Con esta tecnología será posible transmitir información en tiempo real a velocidades nunca vistas. Entre muchas otras cosas el 5G, permitirá hacer Lives en redes sociales y realizar videoconferencias logrando una experiencia completamente inmediata.

El Internet of Things impulsado por la alta velocidad de conexión

Según las predicciones de Statista, para 2025 habrá más de 75.000 millones de dispositivos conectados en todo el mundo, y las redes de conexión deben estar preparadas para soportarlo y permitir su funcionamiento efectivo. Así pues, el 5G permitirá establecer conexiones entre coches, móviles, ordenadores, electrodomésticos inteligentes, wearables y otros dispositivos con una velocidad superior a los 10 Gigabits por segundo, haciendo que todos los dispositivos conectados transmitan información de manera rápida entre sí. Asimismo, se podrán descargar imágenes, documentos o cualquier tipo de archivo pesado sin largas esperas.

Smart Cities, Smart Homes, Smart Devices

Según el informe “Smart Cities. How 5G can help municipalities become vibrant Smart cities” hecho por Accenture”, el 5G es la tecnología que ayudará a las ciudades a cumplir con las demandas de “ciudad inteligente”: habilidad para conectar sensores y dispositivos, conectividad de alta velocidad, bajo consumo energético y priorización, fiabilidad y redundancia.

Además, esta nueva red ofrecerá posibilidades avanzadas de domotización y automatización para que las smart homes sean realmente eficientes y seguras, como la posibilidad de tener neveras, ventanas, cámaras de vigilancia, sistemas de iluminación y climatización automatizados y muchos más dispositivos conectados y controlables a través del móvil.

Vehículos autónomos y conectados, más seguros

La última tendencia en el sector de automoción son los coches inteligentes, autónomos y conectados. El 5G impulsará este sector en gran medida mejorando la seguridad de este método de movilidad. Los vehículos autónomos reciben y emiten datos sobre el estado de las vías, los semáforos y el tráfico, con una conexión a una red de rápida velocidad, pudiendo gestionar y utilizar todos estos datos para evitar atascos y accidentes, encontrar lugares para aparcar, asegurar el respeto de los semáforos, etc. Además, agiliza también la reacción de los sensores que tienen los coches para procesar la información del entorno, como, por ejemplo, percibiendo la distancia de seguridad con otros, para garantizar la seguridad de sus pasajeros.

La medicina de las 4 Ps: predictiva, preventiva, personalizada y participativa

Realizar operaciones de precisión en remoto con imágenes ultra definidas, la transmisión de datos en tiempo real, la realidad aumentada, los wearables y los robots son algunas de las tendencias protagonistas del hospital del futuro, según el informe “El Paciente Digital” de The Valley. Gracias a la rapidez y calidad en la transmisión de información que permite el 5G, se ha concebido un nuevo enfoque de la medicina del futuro, que ha evolucionado hacia un enfoque de predicción, prevención, personalización y participación.

Servicios públicos más inteligentes, eficientes y sostenibles

El 5G contribuirá a la sostenibilidad y respeto por el medio ambiente. Esta tecnología permite instalar sistemas de iluminación inteligentes que funcionen con sensores permitiendo que la luz de las farolas aumente o disminuya según el paso de peatones o vehículos, ahorrando así en consumo de energía y costes energéticos. De hecho, según el informe de Accenture, se prevé que el ahorro potencial por aplicar este sistema de Smart lighting, en Estados Unidos, será de más de mil millones de dólares al año. En cuanto al transporte público, gracias a la transmisión de datos en tiempo real, los conductores y operadores de medios de transporte público podrán obtener información actualizada sobre las mejores rutas y el tráfico con el objetivo de reducir el tiempo de espera para los usuarios. También, será útil para optimizar los servicios de seguridad, pues se podría realizar una vigilancia de la vía publica más eficiente con respuesta más rápida y eficaz ante emergencias, gracias a la gestión del big data proveniente de sensores ubicados en las calles.

