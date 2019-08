Universo Hostelero triunfa con su página web Comunicae

martes, 27 de agosto de 2019, 12:22 h (CET) Universo Hostelero cumple con sus objetivos de venta gracias a su página web Con la llegada del verano, el sector de la hostelería sufre un gran aumento en el número de clientes en todas las localidades, ya que los turistas viajan a nuevas ciudades y tienen el deseo de probar las peculiaridades de la zona.

Los albergues, hoteles, hostales, casas rurales, pensiones etc. se preparan todos los veranos para hacer frente a la gran cantidad de turistas que llegan en masa a hacer uso de sus servicios.

Lo mismo ocurre con los bares, restaurantes, tabernas, casas de comidas e incluso chiringuitos, todos ellos necesitan renovar y equiparse con la mejor maquinaria de hostelería para poder ofrecerles a los clientes el mejor servicio, a la altura de sus objetivos vacacionales.

Universo Hostelero es una empresa de hostelería muy reconocida. Cuenta con más de 15 años de experiencia en el sector. Su único propósito es poder satisfacer completamente las necesidades de su clientes ofreciéndoles los mejores productos en relación calidad precio.

Disponen de un amplio y especializado equipo de profesionales con una gran experiencia dispuestos a ayudar y asesorar sobre cualquier duda que pueda surgir a la hora de elegir el mejor producto y el más apropiado para su negocio.

Su página web esta destinada a la venta de maquinaria de hostelería. En ella se puede encontrar una gran variedad de productos de todo tipo, desde los más pequeños como son las batidoras, trituradoras, granizadoras etc., hasta los más grandes como son los armarios de conservación y congelación, pasando por microondas, hornos, lavavajillas etc.

Además también ofrecen servicio de montaje y mantenimiento de todo el equipamiento para hostelería. Cuentan con una estupenda atención al cliente para asegurar a sus clientes con unas buenas condiciones de compra y garantía, y el transporte es gratuito en toda España.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.