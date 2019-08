Conoce la impresora que cabe en la palma de tu mano

Xiaomi no deja de sorprender con sus gadgets. La compañía china se ha centrado en los últimos tiempos en lanzar al mercado novedosos productos. Ya hace algunos meses presentó un cargador inalámbrico que podíamos colocar en diferentes posiciones. Ahora le toca el turno a una mini impresora portátil.



Este moderno dispositivo se caracteriza por su diseño, tamaño y prestaciones técnicas. Además, la firma asiática es una de las pocas que presenta gadgets a precios realmente accesibles. En la fabricación de esta mini impresora participó la empresa china Youdao, especialista en impresoras portátiles. Como resultado, tenemos la mini impresora Xiaomi Memobird G4.



Estos dispositivos portátiles han registrado una destacable evolución en los últimos años y ya no solo imprimen. Por ejemplo, las impresoras AirPrint permiten enviar archivos online, sincronizar con dispositivos IOS, entre otras prestaciones. Las impresoras portátiles han tenido gran aceptación por su facilidad de transporte.



También tenemos a las impresoras térmicas, desarrolladas para ahorrar en tinta y papel. Asimismo, las impresoras LED han ido sustituyendo a las láser, debido a que son más pequeñas y mejoran la calidad de impresión. Por último, podemos mencionar a las impresoras fotográficas, diseñadas para profesionales que necesitan una alta resolución.



Características

Al ser un dispositivo de última generación, Xiaomi incorporó a este modelo la conectividad Bluetooth, de modo que puede emparejarse con cualquier smartphone o tablet. Además, esta impresora de bolsillo cuenta con tecnología térmica, la cual reduce costos en impresiones. No necesita de tinta para funcionar y solo debemos incorporar papel termosensible.



El sistema de agujas de la Xiaomi Memobird G4 pasa por el papel y calienta las zonas señaladas para convertirlas a color negro. Así, podemos imprimir cualquier documento o fotografía. Los resultados que obtendremos son realmente únicos. Otra de sus características es que imprime fotos al instante.



Sin duda, lo que más ha llamado la atención es su pequeño tamaño. Estamos hablando de apenas 86.8 x 79.3 x 39 mm, lo cual la convierten en un elemento muy fácil de transportar. Esta mini impresora de bolsillo pesa solo 165 gramos, de modo que si siquiera notaremos su presencia.



No obstante, al igual que cualquier otro producto, tiene sus limitaciones. Por ejemplo, no esperemos imprimir fotografías en una calidad superior, como las impresoras diseñadas para dicho fin. Aún así, se trata de un gadget diseñado para sacarnos de cualquier apuro. Su batería de litio de 900 mAh garantizan su autonomía.



Por último, su sistema de carga rápida permite que esté al 100 % en solo dos horas. Por menos de 40 euros podemos tener en nuestro bolsillo este útil dispositivo. Lo más probable es que con el pasar de los meses su precio disminuya aún más. Lo mejor de todo es que viene con 8 rollos de papel incluidos, de modo que solo debemos preocuparnos por sacarle el máximo provecho posible.



Por el momento, los dispositivos deben importarse. No obstante, muy pronto los comercializadores la pondrán a la venta en occidente para su distribución en esta parte del mundo.



En tanto, la firma china continúa trabajando en nuevos gadgets y hace poco también acaba de lanzar unos nuevos auriculares. Se trata de accesorios que, según los expertos, cuentan con una considerable mejora en calidad de audio.



Se espera que no presenten problemas como los Mi True Wireless de primera generación de Xiaomi. A esta nueva generación de auriculares inalámbricos se les denominó AirDots Pro, y pueden adquirirse desde 14 euros. Estos accesorios cuentan con tecnología Bluetooth 5.0, además de resistencia contras salpicaduras, de modo que son perfectos para salir a hacer deporte con ellos.



Su autonomía permite disfrutar de 10 horas ininterrumpidas de música. Su bajo costo lo han posicionado como una gran alternativa ante productos con similares prestaciones, pero con precios mucho más elevados. La estrategia de la firma china ha dado buenos resultados hasta el momento, puesto que está forzando al resto de marcas a abaratar precios para competir a la par.