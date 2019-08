La lengua artificial que detecta los whiskys falsos

El consumo de licor en los últimos años ha aumentado considerablemente alrededor del mundo y ello ha sido aprovechado por todas las compañías que producen dichos insumos. Así mismo hay quienes intentan sacarle provecho a tal auge, falsificándolos e insertándolos en el mercado como productos originales, aptos para el consumo humano. Es por ello que la comisión europea actualmente está implantando normas para reducir la ingesta de dichos licores.



En un reportaje de la CNN, SafeProof, un grupo que lucha contra el alcohol falsificado, afirma que el licor adulterado frecuentemente contiene metanol, químico que produce la sensación de ebriedad en los que la consumen. Dicho agregado permite que los que lo producen aumenten en gran manera el líquido y a su vez el potencial para embriagar.



La Organización Mundial de la Salud (OMS), indica que en la mayoría de casos por intoxicación del químico metanol está vinculado con falsificaciones y adulteraciones de las bebidas alcohólicas producidas informalmente. Ello ha afectado a todos los países en el mundo donde se distribuye tal bebida, afirmó.



El whisky se obtiene de la malta fermentada de cereales, esta bebida es uno de los licores más consumidos en España. Y es que, en lo que a popularidad respecta, esta se encuentra por encima de otros licores como la ginebra, el brandy o el ron, vodka y más. De hecho, su producción año tras año aumenta rápidamente, ya que muchos trabajadores suelen beberlo después de sus días laborales conocido como “after work”.



Sin embargo, dicho licor no es librado de falsificaciones es por ello que, en una investigación a profundidad sobre el elemento alterado, científicos han elaborado una lengua artificial capaz de detectar y diferenciar entre un whisky verdadero y uno falso. Esto es por su alta capacidad de distinguir sutilmente todas las variedades del licor y sus componentes.



Químicos de las Universidades de Glasgow y Strathclyde lograron desarrollar pequeños catalizadores con las propiedades del oro y aluminio capaces de diferenciar distintos tipos de bebidas alcohólicas. Alasdair Clark, químico de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Glasgow, comenta que tal producto es llamado lengua artificial porque obra igual que el órgano humano diferenciando los sabores. Además, ésta "proporciona más información sobre el sabor de cada muestra y permite una respuesta más rápida y precisa", indicó.



Por otro lado, existen muchas otras formas de tener conocimiento sobre licores falsificados:



Precio: Tienes que detectar si el precio que pagas por la bebida está por debajo de lo normal, pues debes de sospechar, ya que no es normal que un producto original tenga un costo bajo.



Establecimientos seguros: Debes de comprar el licor en lugares que tengan licencia para vender alcohol, como supermercados, minimarkets, bodegas. Así mismo, si compras vía web, asegúrate que el sitio online sea de confianza.



Etiqueta: Cada vez que adquieras una bebida alcohólica revisa con cautela el etiquetado, los productos falsos suelen tener errores ortográficos, es una manera de detectar si es falso o no.



Tapón sellado: Los licores falsos en su mayoría suelen ser llenados en envases verdaderos para evitar que sean detectados por los consumidores. Verifica el tapón al momento de adquirir uno, si está sin sellar, no lo compres, puede que su interior esté contaminado.