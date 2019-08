EcoForest estrena nueva página web en diversos idiomas para continuar con su expansión europea Comunicae

martes, 27 de agosto de 2019, 09:42 h (CET) Con un diseño mejorado y más adaptado a las nuevas tecnologías, el espacio web de EcoForest cuenta ahora con versión multi-idioma en inglés, francés, alemán, portugués y sueco, para dar respuesta a la creciente demanda de sus productos fuera de las fronteras y conquistar nuevos mercados Tan importante como la experiencia, la seriedad y el saber hacer de una empresa es el modo de conectar con sus clientes, los de siempre y los nuevos. En EcoForest han demostrado ser conscientes de esta necesidad al lanzar una versión multi-idioma de su espacio web, con el propósito de ampliar el alcance de sus estufas de pellets, sus bombas de calor y otros productos de esta empresa viguesa.

EcoForest, que acumula medio siglo a la vanguardia del sector de la calefacción y es líder en soluciones basadas únicamente en energía limpia y natural, apuesta por afianzar su imagen comercial y llegar a nuevos mercados, lanzando su nueva página web con un diseño renovado, moderno y limpio, en perfecta consonancia con la propia esencia de la marca.

Uno de los objetivos de la nueva página web de EcoForest es el de continuar con su expansión europea, para lo cual se han introducido versiones multi-idioma en inglés, francés, alemán, portugués y sueco.

EcoForest, 60 años de innovación con presencia en 38 países

La que hoy se considera la empresa puntera en la calefacción limpia en España inició su andadura en el año 1959, cuando José Carlos Alonso fundó EcoForest con una serie de innovadoras ideas que acabarían por revolucionar el sector.

Especializada en el diseño y producción de sistemas de calefacción, climatización y agua caliente sanitaria a partir de recursos naturales, después de 60 años EcoForest se mantiene en una clara posición de liderazgo dentro de su sector.

En la actualidad EcoForest ofrece una amplia gama de estufas y calderas de pellets, productos fabricados bajo la triple premisa de la calidad, el buen precio y el compromiso medioambiental. Además, su departamento de I+D+i no deja de investigar y desarrollar nuevas ideas.

El éxito de la fórmula de EcoForest se refleja perfectamente en sus cifras de crecimiento. Después de su desembarco en Estados Unidos y Canadá, la empresa ya está presente en 38 países. El lanzamiento de la nueva web responde a la necesidad de dar respuesta a la creciente demanda, igual que la decisión de empezar a construir una macroplanta en el polígono de Porto do Molle (Nigrán) el año pasado. En ella se fabricarán los dos nuevos productos con los que la empresa planea capitanear con éxito su expansión: las bombas de calor aerotérmicas monobloc y los gestores solares.

Los productos e ideas de Ecoforest, que durante tanto tiempo han llevado el calor y el confort a los hogares de tantos países, siguen manteniendo intacto el compromiso con sus clientes y la defensa del medio ambiente.

En 2019, los planes de expansión de EcoForest siguen adelante con más fuerza que nunca. Así lo demuestra el lanzamiento de la versión multi-idioma de su espacio web.

Acerca de EcoForest

EcoForest forma parte del grupo de empresas Vapormatra-Ecoforest. Fundado en Vigo en 1959 por José Carlos Alonso Martínez, esta marca especializada en el mercado de estufas de aire, agua y canalizables fue pionera con la invención de la estufa de pellets, siendo uno de los primeros en apostar por fuentes de energía sostenibles y renovables.

