URH Hotels se une a la campaña Viajar Juntos es Mejor de Purina

La cadena de hoteles ha firmado un acuerdo para promover que sus huéspedes puedan alojarse con sus mascotas Durante las vacaciones siempre hay un asunto que suele generar dudas: '¿qué hacer con nuestro animal de compañía?' '¿Cómo puedo viajar con él?' Son muchas las personas que no quieren o no pueden separarse de su fiel amigo ni por unos días, y por ello deciden acortar sus vacaciones o incluso no disfrutarlas.

Ante la creciente demanda de ofertas vacacionales que permitan a las familias viajar y alojarse con sus mascotas en España, el grupo hotelero URH Hotels ha firmado un convenio de colaboración para adherirse a la campaña Viajar Juntos es Mejor, promovida por Purina y la Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV). El acuerdo incluye una serie de acciones orientadas a promover que los huéspedes de la cadena puedan alojarse con sus mascotas, además de incentivar relaciones de fidelización mutua entre ambas compañías que beneficien a los usuarios.

Para Clara del Río, Directora de Marketing de URH Hotels “decidimos convertirnos en la primera cadena hotelera Pet friendly y realizar esta colaboración con Purina para adherirnos a Viajar juntos es Mejor ante la gran cantidad de peticiones que recibíamos de clientes preguntándonos si podían alojarse en nuestros hoteles con sus perros. Este proyecto dará mucha más tranquilidad y libertad de movimiento a todos los viajeros que no quieran o no puedan separarse de sus animales de compañía durante las vacaciones, además de permitirles alargar sus vacaciones”.

Para que el viaje con la mascota sea una aventura confortable y placentera, se deben tener en cuenta las siguientes indicaciones de la Ordenanza de tenencia y protección de los animales:

Siempre al lado. Se debe evitar que se queden solos y tristes, y que en consecuencia ladren y molesten a los otros huéspedes.

Con identificación: Para evitar que se pierdan, los hoteles recomiendan que viajen siempre con una placa identificativa sobre todo en los espacios comunes.

Utilizar correa: Muchas veces los perros suelen confrontarse y es bueno que lleven correa para evitar cualquier percance. Además, es una medida útil para prevenir que se escapen.

Vacunas y parásitos: Es importante cumplir con la normativa sanitaria, que exige que las mascotas estén vacunados y libres de parásitos para garantizar su higiene.

Peso: Es conveniente siempre preguntar antes al hotel si tienen algunas restricciones respecto al peso de la mascota para descartar sorpresas. Viajar Juntos es Mejor

“Viajar Juntos es Mejor” se presentó en FITUR 2017 como el primer sello turístico Pet Friendly del país, cuyo objetivo es facilitar que las familias puedan viajar con sus mascotas fomentando así la tenencia responsable de animales. Otras de las principales iniciativas de la campaña ha sido el lanzamiento del primer buscador de agencias Pet Friendly, que se presentó hace un año, donde figuran más de un centenar de agencias y operadores on y offline, entre ellas Destinia, Zafiro Tours, Viajes Martel o viajarsolo.com, así como la compañía de autobuses Alsa.

“Viajar Juntos es Mejor”, que ha recibido el premio Excelencias Turísticas 2017, quiere ser un referente en el país en todo lo relacionado con la organización de viajes con animales de compañía y promover una sociedad cada vez más Pet Friendly.