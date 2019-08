Rebajas de verano en Modrego Hogar Comunicae

lunes, 26 de agosto de 2019, 13:34 h (CET) Modrego Hogar sorprende con descuentos de hasta el 40% en productos de ferretería, jardinería y piscinas Coincidiendo con el periodo vacacional, Modrego Hogar ha lanzado descuentos especiales del 20%, 30% y hasta el 40% en más de 5 mil productos de temporada.

El verano ha entrado por la puerta grande para los clientes de Modrego Hogar. Esta tienda online barcelonesa, especializada en ferretería, bricolaje y jardinería, ha sorprendido con el lanzamiento de una promoción inesperada, con "más de 5.000 productos con rebajas especiales".

El periodo estival no siempre es sinónimo de viajar y pasar las vacaciones lejos del hogar. Una parte de los españoles destinará el gasto vacacional en la piscina, el jardín, la fontanería y en mejorar otros aspectos de su vivienda. Conscientes de esta creciente demanda, desde Modrego Hogar han querido dar a sus clientes todas las facilidades posibles para satisfacer sus necesidades.

En las ofertas de Modrego Hogar es posible encontrar descuentos de hasta el 40% en la mayor parte de sus líneas comerciales: desde la ferretería, la fontanería y la gama blanca hasta el bricolaje y la jardinería. Esta oleada de ‘gangas’ brilla con especial intensidad, por ejemplo, en el menaje de cocina y el hogar. Las cacerolas, ollas, sartenes y otros enseres muestran precios con rebajas superiores al 20%.

El ahorro también está presente en los pequeños electrodomésticos de Taurus, Orbegozo, Rowenta, Braun y otras marcas punteras. Los productos de estos fabricantes ofrecen descuentos del 10 al 20%. Los accesorios y complementos de esta categoría, además, sorprenden con descuentos de hasta el 43%.

Pero las rebajas de Modrego Hogar también alcanzan a los productos relacionados con la domótica para el hogar. Tanto es así que sus programadores eléctricos y termostatos lucen descuentos del 20% y del 30% en marcas como Arregui, Coati o Steinel.

También en ferretería Modrego Hogar 'ha tirado la casa por la ventana'. Un buen ejemplo son los accesorios y complementos de fontanería, que muestran precios descuentados de un 30%.

Descuentos en jardinería y piscinas, los más buscados de Modrego Hogar en verano

Como no podía ser de otra manera, los descuentos especiales de www.modregohogar.com también abarcan dos de los segmentos más demandados en estas fechas; la jardinería y las piscinas.

En esta última categoría es posible encontrar descuentos de más del 40% en accesorios y complementos. Las bombas de piscina y otros equipamientos, por ejemplo, muestran rebajas del 20%.

La maquinaria de jardinería de Kärcher, Omega y otros fabricantes de prestigio luce descuentos superiores al 10% en esta tienda online, que también ha rebajado un 30% sus artículos de temporada, como las barbacoas. En líneas generales, los clientes de Modrego Hogar podrán acceder a descuentos del 15%, 20% y 35% en la mayor parte de sus productos de jardinería.

Con cerca de medio siglo de experiencia, Modrego Hogar ha sabido ganarse la confianza y fidelidad de millones de consumidores gracias a iniciativas como esta promoción. Más de 4 mil experiencias positivas en Opiniones Verificadas avalan la trayectoria de este ecommerce, que nunca deja de sorprender.

Acerca de Modrego Hogar

Modrego Hogar es una tienda online especializada en la venta y distribución de productos de ferretería, bricolaje, jardinería, fontanería, electricidad, iluminación y hogar. Opera desde 1980 y en la actualidad acumula más de 40 mil referencias.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.