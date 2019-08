Centro Acción informa sobre la aparición de nuevas adicciones Comunicae

lunes, 26 de agosto de 2019, 13:42 h (CET) La aparición de nuevas drogas es inevitable y Centro Acción quiere prevenir de adicciones futuras El servicio de Centro Acción destaca por ser uno de los centros de desintoxicación líderes en el tratamiento de adicciones en Madrid. Ya son más de 15 años de experiencia los que los avalan y su equipo está formado por personal especializado en todo tipo de adicciones.

Entre su personal capacitado se pueden encontrar desde psicólogos sanitarios, psicólogos forenses, especialistas en clínica y patologías, médicos psiquiatras, terapeutas, abogados etc. hasta monitores de meditación.

Se trata de un centro de desintoxicación privado situado en el centro de Madrid, trabajan con el método Minnesota, un método personalizado y adaptado para cada cliente, ya que cada persona tiene una forma distinta de afrontar las adicciones. A cada paciente se le asigna un equipo de expertos durante todo el proceso para poder observar las mejoras.

Uno de sus principales objetivos es evitar que el paciente vuelva a consumir o recaiga en la adicción a las drogas, sea del tipo que sean. Es por este motivo por lo que quieren informar de los peligros de las drogas más conocidas y que han permanecido hasta la actualidad, de las que han aparecido recientemente y de las que quedan por aparecer.

Y es que es evidente que el probar drogas como la cocaína, el alcohol, el cannabis etc. es peligroso ya que este tipo de drogas contienen sustancias que hacen que el individuo termine dependiendo de ellas. A partir de ese momento ya es muy complicado volver atrás y es cuando se necesita el tratamiento de profesionales.

Pero no es este el único tipo de drogas que engancha. Actualmente con la aparición de las nuevas tecnologías, también han aparecido gran cantidad de nuevas adicciones, son las llamadas adicciones sin sustancia y aunque parezcan ser menos peligrosas también deben ser tratadas lo antes posible.

