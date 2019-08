Biopyc ofrece a sus clientes un sistema de gestión y plataforma online Comunicae

lunes, 26 de agosto de 2019, 10:42 h (CET) Saber a tiempo real la hora de llegada y salida de un técnico a unas instalaciones, disponer de todos los datos actualizados a golpe de click. Tener el control total de toda la información relativa a una empresa es posible gracias a la plataforma online que ofrecen en Biopyc El programa de gestión que ofrece Biopyc a sus clientes destaca por su fácil manejo: a través de un usuario y contraseña se puede acceder a un portal web que dispone de toda la información actualizada (planos, certificados, fichas de productos, etc.) desde cualquier punto con acceso a internet sin necesidad de documentación física. Además todos los datos pueden ser exportados si se desea a un PDF o Excel.

De este modo ninguna información quedará obsoleta y será fácil de localizar para cualquier certificación (IFS, BRC, ISO 22000 o certificación de cliente) o inspecciones de Sanidad.

Los usuarios autorizados para ello, podrán acceder a todos los documentos: diagnósticos, informes de evaluación, formación de los técnicos, planos de la instalación, registro de todos los productos utilizados con fichas técnicas y de seguridad, presupuestos, contratos, órdenes de trabajo realizadas, revisión de sus dispositivos etc. Además, se podrán generar gráficas de tendencia de una o varias sedes, obteniendo diferentes gráficas que ayudarán a analizar la evolución de puntos de control, comparar los resultados con los del año anterior.

Además toda esta documentación se genera automáticamente en la mayoría de los casos, lo que permite ahorrar un tiempo increíble. Incluso permite dejar documentación específica en una carpeta privada.

Ya no es necesario dedicar tiempo para buscar y recopilar los datos que se necesiten, sino que, a través de la plataforma online que dispone Biopyc, cualquier registro, detalle, horario, acción, incidencia, etc. queda recogido en el sistema.

Y además, gracias a este portal, se contribuye a proteger el medio ambiente ahorrando papel.

En Biopyc consideran que las empresas pueden aportar mucho a la sociedad y por eso están comprometidos con la RSE.

