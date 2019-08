Aspectos claves para elegir el mejor hosting para Prestashop

Para crear un sitio web se necesitan de tres cosas fundamentales: un gestor de contenidos, un hosting donde alojarlo y un dominio para darle nombre. Hoy en día, uno de los mejores gestores que existen es Prestashop pero no todos los hosting están capacitados para alojarlo, así que hay que saber decidir bien.



La elección de un buen hosting es fundamental para cualquier sitio web, ya que será el elemento que permitirá que todo funcione en orden y los usuarios tengan acceso rápido y oportuno cada vez que lo necesiten, a sabiendas de que en la mayoría de los casos esta ecuación genera como resultado, una o varias ventas.



Es por ello que escoger un hosting gestionado para Prestashop no es una tarea que puede tomarse a la ligera. Por lo menos habrá que tener en cuenta dos aspectos primordiales, la seguridad y la rapidez con que se efectúe todo el trabajo, desde el propio momento de la contratación hasta el funcionamiento posterior cuando el sitio esté en pleno funcionamiento.



La seguridad

Internet está lleno de buenos sitios que buscan hacer la vida más fácil a las personas en todos los ámbitos de la vida, pero también hay presencia de aquellos que se van hacia lo malo y buscan hacer daño con alguna finalidad. Un sitio web es un espacio de convivencia digital donde los usuarios interactúan, compran, se informan, etc…, y lo que buscan siempre es que ese entorno sea seguro.



De hecho, dentro de los sitios webs que se intentan hackear con mayor énfasis destacan las tiendas online hechas con Prestashop. De ahí que sea obligatorio disponer de todas las medidas de seguridad que sean posibles para evitar ser víctimas de intrusos que no sólo pueden afectar a la funcionalidad sino también disponer de los datos que los usuarios hayan dejado almacenados.



Dentro de los aspectos que se pueden valorar en este tema se incluyen:

Revisión automática de todo el sistema. Escaneo periódico para detectar malwares. Antivirus potente. El uso de firewall o cortafuegos. Realización de copias de seguridad.



Aunque existen programas de apoyo que son capaces de realizar copias de seguridad según la programación que tengan, lo mejor siempre será que el propio servicio de hosting realice copias diarias de todo el sitio y las mantenga aseguradas en caso de ser necesarias.



Por último, existen muy buenos servicios de hosting que también incluyen de forma gratuita el certificado SSL. Éste es un aspecto muy positivo para que Google reconozca como fiable el sitio web y lo considere mejor en el momento de ubicarlo en las páginas de resultados.



La velocidad

El segundo punto álgido que habrá que tocar en este tema es referente a la velocidad. Con la cantidad de alternativas que existen en internet, si hay algo que destacable y seguro, es que a los usuarios no les gusta esperar y el castigo de entrar en un sitio y ver que no carga es bastante sencillo: se van y lo quitan de sus primeras opciones cuando hagan búsquedas similares.



Este asunto entonces es delicado y se debe gestionar con suficiente buen criterio, asegurando que el servicio de hosting ofrezca una velocidad de carga que sea de pocos segundos y que esta velocidad no se vea afectada cuando varios usuarios acceden al sitio al mismo tiempo, situación que ocurre con mucha frecuencia.



Además de todo lo anterior que va directamente orientado a los usuarios, está también el hecho de que Google y el resto de los buscadores valoran con mayor puntuación a aquellos sitios que tienen una excelente velocidad de carga y se demuestra colocándolos en las primeras posiciones para las búsquedas que correspondan.



Otros aspectos claves

Como es lógico, todos estos aspectos no sólo se componen de velocidad y seguridad, sino que existen aún otros elementos importantes que se deben tener en cuenta antes de contratar. Algunos de ellos son:

Los buenos servicios de hosting son capaces de demostrarlo a todo riesgo, y para ello, siempre ponen a disposición un período de tiempo de prueba, donde si al cliente no le gusta la contraprestación del servicio tendrá derecho para solicitar un reembolso.



El soporte técnico es indispensable, aunque a veces, no se utiliza mucho. Siempre vale la pena que sea en español porque nunca se sabe en qué momento hará falta, y en este sentido, cada segundo cuenta. Y si este trato es personalizado y a través de distintas vías (teléfono, chat, email, etc...), mucho mejor.



Cuando un servicio de hosting para Prestashop incluye plantillas personalizadas y optimizadas para este uso, el trabajo para cualquier negocio que se esté iniciando es bastante menor que teniendo que buscar ellos todo desde cero.



Posibilidad de migrar desde otro servicio de hosting de Prestashop de forma gratuita si el anterior no está funcionando como debería, quitando de encima el quebradero de cabeza que implica perder todo el trabajo que se ha hecho para construir un sitio.



Servidores que se encuentren optimizados para el uso con Prestashop, ya que de esta forma, los resultados del trabajo serán mejores y tendrán una influencia positiva, tanto para la carga del sitio como para el posicionamiento SEO.



Panel de gestión profesional y fácil de utilizar para llevar a cabo todas las tareas internas que hagan falta de forma individual.



Facilidad para aumentar el nivel de transferencias y otros valores, como los correos electrónicos a medida que el sitio va en crecimiento. Éste es un punto indispensable para no mantenerse estancado desde el inicio.



Con todos estos puntos, la elección será mucho más sencilla. Sólo habrá que realizar una revisión pormenorizada de todo lo ofrecido para evitar inconvenientes a lo largo del proceso, sobre todo, cuidando de aclarar bien los puntos internos del servicio.



Una opción muy válida, que también es necesario revisar antes de realizar la contratación, son los comentarios que otros usuarios han realizado sobre el servicio que se presta, de modo que se pueda saber de antemano si es útil para el proyecto que se tenga pensado.