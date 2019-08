Ideas para subir la temperatura en la cama

Es natural el deseo de experimentar en la cama con la pareja, romper la monotonía sexual, incluir juguetes eróticos que se convertirán en la manera más divertida e innovadora de subir la libido, así como aprender nuevas técnicas que permitirán a ambos disfrutar al tope.



Existe en el mercado una amplia variedad de productos fáciles de adquirir, de una manera segura y muy discreta.



Incluir juguetes eróticos y sexy lencería Cuando la pareja busca opciones para incrementar el nivel de placer durante los encuentros sexuales, es momento de comprar lencería y juguetes eróticos.



Es importante recordar que el cuerpo está compuesto por innumerables terminaciones nerviosas en zonas específicas, y estos juguetes están diseñados para obtener el mayor placer.



En las tiendas eróticas puede encontrar juguetes para todos los gustos como: vibradores, estimuladores para el punto G, bolas chinas, esposas, anillo vibrador y plugs anales.



El inicio de la pasión está en la vista, por ello adquirir lencería erótica es un gran incentivo sexual, en especial porque destaca la sensualidad de cada mujer con sensuales babydoll, bodys, pantis, sujetadores, pezoneras, tangas, ligueros, incluso disfraces para hacer un juego de roles.



Pero vestir de manera provocativa no es solo es una tarea para mujeres, también hay ropa interior muy ardiente para los

hombres.



Integrar lubricantes y aceites corporales es una excelente decisión El uso de lubricantes durante el acto sexual es realmente beneficioso y al mismo tiempo delicioso: En ocasiones durante los juegos previos es posible observar resequedad en las zonas íntimas y el uso de los lubricantes impedirá que alguien se lastime durante la penetración.



Aunque no exista esta sequedad, los lubricantes permitirán que la pareja pueda disfrutar de nuevas sensaciones, en especial porque hay muchos evolucionados que aportan otros placeres, los hay estimulantes, otros con calor, incluso algunos dan la sensación de estrechar la vagina.



En cuanto a los aceites corporales los hay de diferentes fragancias y comestibles. Son ideales para iniciar el encuentro sexual con unos ardientes masajes a la pareja o incluirlo en algún juego erótico y luego dejar que el calor del momento se encargue de lo demás.



El secreto de la pasión: los afrodisíacos Los afrodisíacos incrementan el deseo sexual, por lo que influyen en que la pareja pueda desinhibirse, de manera que las acciones durante la relación sexual sean espontáneas al dejar que sus deseos dominen el momento.



Una de estas sustancias por excelencia es el chocolate. Sin embargo, para obtener los beneficios deseados de manera más rápida es posible adquirirlos en diferentes presentaciones, como geles potenciadores, perfumes con feromonas, cápsulas, cremas, incluso inciensos que ponen el toque sensual a una noche de ensueño.



Protección y pasión van de la mano Un preservativo es quizás uno de los métodos anticonceptivos más populares junto a la píldora, con la ventaja no solo de evitar un embarazo, sino de proteger a la pareja de enfermedades de transmisión sexual.



Es por eso que el mercado se ha encargado de mejorar el producto con el avance de los años, para favorecer la sensibilidad masculina.



Los preservativos, aparte de dar protección a la hora de disfrutar del sexo, también pueden hacer más ardiente el encuentro sexual, porque hay una amplia gama de opciones: los hay de sabores, sin látex, incluso de diferentes tamaños.



Los preservativos ya no se limitan a ser utilizados por el hombre. En la actualidad existen protecciones femeninas, por lo que no hay excusas para evitar la seguridad en el sexo. También los hay para el momento especial del sexo oral, incluso la alternativa para parejas gay.



Productos Fetish/Bondage El bondage es una práctica sexual que destaca por el placer de amarrar a la pareja y es la combinación de dolor y placer lo que realmente excita a quienes lo practican.



Por otra parte, en cuanto al fetish, es una parafilia que consiste en la excitación a través de un objeto fetiche que ayuda a alcanzar el orgasmo.



Para quienes tienen curiosidad acerca del mundo del bdsm y el fetish, tienen a su disposición una serie de juguetes ideados para los roles de dominación y sumisión, como antifaces, mordazas, máscaras, fustas, collares, arneses de diferentes modelos, ataduras, esposas y mucho más.



Es necesario hacer mención del hecho de que las compras en las tiendas sexuales pueden ser realizadas en línea, al igual que el proceso de pago. Así como los envíos a domicilio. Lo mejor es que la discreción está garantizada.