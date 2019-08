Las acciones de Flutter suben un 6% a medida que los inversores renuevan enfoques en su apuesta por los Estados Unidos

Las acciones en Flutter -el conglomerado que incluye a Paddy Power, Betfair, sus operaciones en Australia y ahora también clave en los Estados Unidos tras su apertura- aumentaron más del 6% después de cosechar buenos resultados y no sufrir traspiés en su informe de medio año. Todo lo que necesitas saber, a continuación.



En estos últimos años, las noticias financieras vinculadas a los casinos en línea despiertan el interés de sectores ajenos a los del sector propiamente dicho. La razón es sencilla: esta industria ha cosechado en los últimos años grandes resultados en términos de productividad, muy por encima de otras áreas más tradicionales. Las grandes firmas se expanden al mismo ritmo que la tecnología se reinventa y modifica nuestros hábitos cotidianos y eso puede verse también en el comportamiento de la bolsa.



En ese sentido, las acciones en Flutter, ese conglomerado que reúne a Paddy Power, Betfair, sus operaciones australianas y ahora una parte clave en Estados Unidos tras su reciente apertura, aumentaron en un promedio más del 6% después de que no se revelaran novedades negativas en los resultados de mitad de año. De esta manera, Flutter empieza a mirar con mayor ambición al futuro (si desea saber más sobre esta empresa, puede revisar esta crítica de Betfair casino).



Este resultado ha sorprendido a algunos especialistas, ya que se produce luego de los aumentos de los impuestos a las finanzas y, a la vez, a la creciente preocupación mundial por la adicción al juego y la necesidad de brindar respuestas certeras ante dicha enfermedad. Además, el buen andar de las acciones se ha dado a pesar de las "interrupciones" que tuvieron lugar en varios países, entre los que se incluye a los europeos Suiza, Serbia, Eslovaquia y Albania. Ahora bien, no todas fueron buenas noticias para Flutter ya que la suma de los costos regulatorios y el aumento de los impuestos sobre el juego pesaron sobre sus ganancias subyacentes, que bajaron un 10% en total.



Esta serie de novedades se dan después de que el conglomerado revelara sus planes a futuro para los Estados Unidos a sus inversores en marzo, lo que tuvo lugar después del fallo clave para sus intereses: la Corte Suprema norteamericana puso fin el año pasado a la prohibición generalizada de las apuestas de apuestas deportivas en dicho país. En esa dirección, el presidente ejecutivo de Flutter, Peter Jackson elogió los planes de crecimiento en un territorio tan complicado. En declaraciones a la prensa local e internacional, destacó que la compañía "se activaría" en varios estados de manera simultánea. Sin embargo, dio pocos detalles sobre lo que implicarían dichos planes en términos concretos.



Cabe destacar que los ingresos de la empresa, que fueron de más de mil millones de libras en medio año, cuentan con casi la mitad (497 millones) proveniente de la división en línea de Flutter. Allí podremos encontrar las operaciones en línea de Paddy Power, Betfair y Adjarabet, firma proveniente de Georgia. En ésta, Flutter tomó una participación mayoritaria con el fin de incrementar su presencia en Europa del Este.



Por último, la compañía se encargó de subrayar que las "medidas de juego responsable" para los casinos en línea afectan a la "actividad de mayor valor" en Betfair. Sin embargo, dichos contratiempos se compensan que "parcialmente el buen crecimiento del mercado masivo" de Betfair y Paddy Power. También cabe señalar que los aumentos de impuestos para las apuestas en Reino Unido, Irlanda, Italia y Rumania también han elevado sus costos de operación.