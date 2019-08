Ventajas de los préstamos en línea Una de las ventajas es que puedes utilizar los documentos electrónicos lo cual te evita el sacar copias, gastar papel y cargar cosas Redacción Siglo XXI

lunes, 26 de agosto de 2019, 11:38 h (CET) Hoy vamos a ver un poco sobre las ventajas que tienen los préstamos en línea. Primero que nada, vamos a hablar un poco sobre los préstamos en sí. Con este tipo de préstamos, tú no tienes que ir a ninguna oficina, a hacer filas por horas y cargar con tus papeles y las respectivas copias.



Lo único que necesitas es un dispositivo que tenga acceso a internet, puede ser tu computadora, tu teléfono o una tableta. Ahora sólo necesitas buscar “préstamos en línea” y te van a aparecer muchísimas opciones.



Elegir bien un préstamo en línea

Eso sí, no todo lo que brilla es oro, por eso hay ciertas cosas en las que es mejor fijarse, por ejemplo:



Revisa la reputación de la empresa. Esto se hace leyendo opiniones de clientes, buscando en foros o en páginas que se dediquen a hacer reseñas de esto.



Checa la tasa de interés que manejan y asegúrate de conocer al 100% el total que vas a pagar.



Que tan dispuestos están a contestar tus preguntas y que tan buen servicio a clientes tienen.



¿Y qué necesito para tramitar un préstamo online? Ahora, otra cosa a tener en cuenta es que necesitas tener algunas cosas listas en el momento de enviar tu solicitud.

Una de las ventajas es que puedes utilizar los documentos electrónicos lo cual te evita el sacar copias, gastar papel y cargar cosas.



Estos documentos pueden ser:

Una identificación oficial, puede ser INE o el IFE.



Los 16 dígitos de tu cuenta de banco, de la cual debes ser titular.



Un número de teléfono.



Una dirección de correo electrónico en uso.



Ahora, las ventajas son varias, aquí una lista:

Comodidad: Haces todos desde tu casa, usando tu celular o una computadora.



Rapidez: Llenar la forma toma minutos. La resolución es muy veloz y no suele tomar más de 2 días.



Seguridad: No tienes que cargar con el dinero saliendo de la oficina.



Conveniencia: No hay que formarse en filas esperando a completar tediosos procesos.



Cecilia Cadena 26/ago/19 14:48 h. Son una gran ayuda estos préstamos rápidos, yo en lo personal miro que el sitio web sea seguro y tenga comentarios positivos por eso me gusta mucho Freezl esta empresa es una de las mejores financieras online

