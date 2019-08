Daery Regalos sorprende con su promoción veraniega Comunicae

lunes, 26 de agosto de 2019, 09:46 h (CET) Daery Regalos sorprende con su promoción veraniega: las tarjetas personalizadas serán gratis con cualquier pedido hasta el 15 de septiembre Con la compra de cualquier detalle para boda, comunión o bautizo, Daery Regalos obsequiará a sus clientes con una tarjeta personalizada de forma gratuita. Esta promoción, vigente por tiempo limitado, está siendo un éxito para esta empresa gaditana.

Los entusiastas de las tarjetas regalo afrontan un verano prometedor. Daery Regalos, empresa líder en detalles de boda, bautizo y comunión a nivel nacional, ha lanzado una promoción de tarjetas personalizadas gratis con la compra de sus productos. La duración de esta oferta coincide con los meses estivales, cuando se desarrolla la ‘temporada alta’ de comuniones y eventos nupciales.

Hasta el 15 de septiembre, todos los clientes de Daery Regalos que adquieran sus detalles de boda, bautizo o comunión en su tienda online recibirán una tarjeta personalizada gratis con su pedido. Como se explica en las bases de la promoción de Daery Regalos, "se regalarán las equivalentes a los detalles que se compren", lo que incrementa el atractivo de esta oferta.

Pero ¿qué se considera ‘detalle’ y qué requisitos debe reunir para ser válido? Desde Daery Regalos explican que "se considera detalle todo aquel elemento que sea utilizado para regalar" en los mencionados contextos (boda, bautizo y comunión).

Pero hay excepciones que los clientes de esta empresa gaditana deben conocer. No se podrá acceder a esta promoción en el caso de adquirir "productos utilizados para decoración, como pueden ser alfileres, pines, cajas, bolsas, jabones, marcapáginas o bolígrafos, etc, con precio inferior a 0,50 céntimos".

Personalizar las tarjetas e invitaciones de boda es una práctica muy extendida, con profundas raíces en la tradición nupcial en España. Aunque su diseño y mensajes pueden seleccionarse de forma genérica, desde Daery Regalos recomiendan adecuarla siempre a su destinatario, para así incrementar su valor simbólico.

Tarjetas personalizadas, un detalle que triunfa entre los clientes de Daery Regalos

Las tarjetas regalo se han convertido en uno de los must de comuniones y eventos nupciales. Para los profesionales de www.daeryregalos.com, este detalle ofrece beneficios inestimables tanto para los organizadores del evento como para sus invitados.

En primer lugar, y como apuntan desde Daery Regalos, las tarjetas personalizadas poseen un gran valor sentimental. Además de incluir el nombre de su destinatario, permiten incluir mensajes que le aportan cualidades emocionales y lo convierten en un recuerdo más de ese día tan especial.

Precisamente este es otro de los beneficios de las tarjetas regalo: algunas llegan a convertirse en un recuerdo perdurable, que la mayoría de las familias deciden conservar, casi como un preciado tesoro.

Para Daery Regalos, además, las tarjetas personalizadas pueden participar y realzar la decoración de bodas, comuniones o bautizos. Gracias a la extensa variedad de diseños, formas y colores disponibles en el stock de esta tienda gaditana, sus clientes pueden complementar sus tarjetas regalo con temáticas decorativas en colores azules, amarillos pálidos, rosas intensos, blancos inmaculados, etc.

A través de esta promoción, Daery Regalos vuelve a demostrar su compromiso por satisfacer a sus clientes y hacer más accesibles su cartera de productos, con el mismo entusiasmo que han mantenido desde sus orígenes en 2005.

Acerca de Daery Regalos

Daery Regalos es una empresa gaditana especializada detalles de bodas, bautizo, comuniones y empresa, desde su fundación en 2005. Con más de 3 mil referencias y el apoyo incondicional de miles de consumidores, esta tienda online ha sabido destacar en uno de los sectores más competitivos, con productos a precios accesibles a todos los bolsillos y una calidad que rivaliza con la de los gigantes del mercado.

