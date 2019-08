"La lucha por la liberación animal ha de desafiar al poder", Rosa Más

Como ya se contó en este medio, el sábado 24 de agosto se produjeron por todo el estado español multitud de protestas y manifestaciones en distintas provincias contra el macromatadero de Binéfar, y más concretamente en contra todo tipo de explotación animal y a favor del veganismo.



Ha habido movilizaciones en Barcelona, Alicante, Cádiz, Badajoz, Castellón, Almería, Córdoba, Gandía, Huelva, Girona, Logroño, Madrid, Las Palmas GC, Pamplona, Málaga, Mallorca, Santander, Sevilla, Menorca, Tortosa, Zaragoza, Valencia, Zaragoza y Gijón; también las ha habido en París y Roma.



Según nos comentan desde distintos puntos, la convocatoria, lanzada por "Stop Macromatadero de Binéfar", encontró una respuesta multitudinaria.



En Castellón, lugar del que poseemos más información por el momento, una gran multitud de personas de todas las edades, incluso niños, marcharon gritando consignas liberacionistas y contra toda explotación de los animales. Al final del acto Sandra "La Madueño" danzó el poema abolicionista "Te quiero" dejando llorando y boquiabiertos a todos los asistentes.



Se puede decir que las salidas a la calle del movimiento vegano, cada vez arrastra más gente, y eso es fundamental, medular.



Para entender mejor sobre el fenómeno de la macrogranja, y del presente y futuro del movimiento animalista, me pongo en contacto con Rosa Más, activista y bióloga, ella da charlas sobre liberación animal en colegios y universidades, además su intensa actividad como activista animalista es notoria. Ha sufrido infinidad de veces la cruda violencia de Tordesillas el día del "torneo", ha entrado en mitad de funciones de circos con animales, en funciones de acuarios con animales usados como payasos, ha sido multada muchas veces y en ocasiones agredida por "aficionados" a espectáculos con animales torturados. "Si no hubiera injusticias en el mundo, me tumbaría en una playa a ver atardecer y anochecer", es una de sus frases que suele repetir, y culmina "pero mientras las haya, hay que intervenir".



Rosa, la creación del Macromatadero de Binéfar parace un sinsentido. Al parecer y según las estadísticas, el consumo de "carne" (cadáveres de animales esclavos) ha descendido, por las constantes alertas de la ONU respecto a su nocividad para la salud humana y del ecosistema. ¿Qué intentan estas firmas creando un pantagruélico mayor, en un método que va en declive? Algo se me escapa... Hay que tener en cuenta subvenciones e indemnizaciones. Toda ls industria ganadera cuenta con suculentos fondos públicos de las diferentes administraciones, desde locales hasta la UE.



¿Estamos, entonces, no ante nuevas fórmulas de crecimiento del sector esclavista animal, sino ante un modelo distinto, que les resulta más cómodo, y nada más? Como quien en una empresa hace reformas...

Para los empresarios es un negocio, el esclavismo es el mismo en una macrogranja o en una explotación familiar porque en ambos casos, los animales son considerados como recursos. La diferencia está en la optimización de beneficios.



¿Sabes que una televisión que fue a reflejar lo que ocurrió ayer en Castellón en la protesta, el sustrato de lo que contaron fue que lo que se pedía era un modelo menos tóxico de ganadería? Desde mi punto de vista, hay mucho revuelo con las macrogranjas, y debemos siempre hablar de esclavitud animal y de veganismo, porque la instalación, más grande o menos, como dices, representa lo mismo para cada individuo de los billones de condenados.

Eso me parece, tenemos que insistir en el uso. No hay ninguna diferencia entre lo uno y lo otro.



Otra anécdota: Friday for Future, hablaron ante el micro de esa tele, pero como comenzaron a hablar del Amazonas, los incendios, y la relación directa con el comer animales, cortaron al portavoz, como suena, y por supuesto no pusieron sus palabras en el reportaje.

Los de la tele son sinvergüenzas. El Amazonas se quema para pasto de los pobres animales "de consumo"; quieren ocultarlo.



Háblame del Amazonas, hay muchas noticias que compiten entre sí. Bolsonaro, el Hitler de la hierba, pero por otro lado aparecen noticias que dicen que la fotografía que aparece el amazonas como una ola de fuego gigantesca, es de hace años, y que en definitiva el amazonas lleva quemándose de esa forma años. Lo cierto es que ha habido un "a destajo" actual tremendo. Ese "a destajo", ¿cómo lo podríamos interpretar, en comparación con años anteriores, para entender la situación?

Al parecer el pico de deforestación se dio en el año 2000. Es difícil saber qué imágenes son reales, pero los incendios sí que lo son. Así lo están denunciando las comunidades indígenas. La realidad es que la deforestación sí avanza, entre quemas y talas.



De hecho esta semana ha habido manifestaciones en Brasil bajo el lema: "el amazonas se queda, Bolsonaro se va".



Como bióloga, ¿crees que al ritmo que avanza la conversión al veganismo -que exponencialmente, en comparativa con años atrás, sube con mucha rapidez- llega demasiado tarde? ¿Crees que la pobre herida naturaleza dispone de recursos, caso de veganizar con rapidez? O ¿Ya es demasiado tarde? O ¿ya era demasiado tarde hace tiempo? Hay un libro de Greenpeace que se llama "Nuestro futuro robado". Lo leí hace años, allí explicaba Greenpeace que aún estábamos a tiempo, si se adoptaban las medidas. Pero eso lo dijeron hace años, muchos...

No tenemos mucho tiempo ya porque las agresiones son constantes. Esta misma semama hemos alcanzado el límite de CO2 en la atmósfera y ya se habla en muchos casos del punto de no retorno. Es muy difícil saber qué pueda pasar pero es urgente un cambio radical.



Por último, y a la luz de lo que dices -ayer había en la manifestación de Castellón mucha gente joven, cada vez más jóvenes se unen-, ¿qué modelo de lucha animalista se avecina, o debe avecinarse, quizá diríamos más bien? Personalmente pienso que el antropológico concepto de río de gente por las calles no debe perderse, pero queda, ya, demasiado ligth en sus formatos ya demasiado manidos. ¿En qué debe cambiar este movimiento para ser realmente eficaz en cada cosa que haga por sus defendidos?

Debe ser más contundente y empezar en serio con acciones de desobediemcia y de resistencia, tal como ocurrió en su momento con el movimiento contra la segregación racial. La diferencia es que los demás animales no pueden rebelarse, es algo que tenemos que hacer por ellos.



Están muy bien las manifestaciones con mucha gente, con ríos de gente, como dices, pero no podemos quedarnos en un desfile, tenemos que ser proactivos y firmes. La lucha por la liberación animal se ganará como siempre ha ocurrido a lo largo de la Historia, desafiando al poder, desobedeciendo sus leyes injustas.