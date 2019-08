Emirates se arriesga a quedarse sin slots en México La aerolínea del Golfo confirmó que no cuenta con permiso para operar dicho vuelo Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

domingo, 25 de agosto de 2019, 05:12 h (CET)



Emirates podría quedarse sin slots en México. El supuesto desembarco de la emiratí en territorio azteca se espera para el próximo 31 de agosto, pero esta es la fecha límite para la asignación de los slots durante la temporada alta de invierno en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). Por tanto, se podría complicar la llegada de Emirates a Ciudad de México.

Tras el amparo presentado por Aeroméxico, la aerolínea del Golfo confirmó que no cuenta con permiso para operar dicho vuelo como anuncia en su página web. En este contexto, Emirates podría ser acusada de intrusión, ya que está vendiendo billetes con un horario determinado sin tener la autorización de la SCT, como ya informó REPORTUR.mx. . No obstante, Carlos Campillo Labrandero, representante legal de la compañía aérea emiratí, ha indicado al respecto que es una práctica de la aeronáutica vender boletos sin contar con los slots, aunque lo que no puede es hacerlo sin los permisos de operación.

Aunque, sin duda, el mayor riesgo al que se enfrenta la compañía aérea es que llegue el 31 de agosto y, pese a que consiga los permisos para operar, se quede sin los slots porque estos ya estén repartidos, algo que supondría a la emiratí retrasar una temporada más el inicio de la ruta.

La aerolínea cumple con la normativa para operar la ruta Dubái-Barcelona-México, sin tener que incurrir en cabotaje. Por tanto, existen posibilidades de que al final se le otorgue dicho permiso para operar la ruta.

La aerolínea se muestra confiada en que su incursión a México se realizará con éxito y, una prueba de ello es el proceso de reclutamiento que ha empezado en el país azteca para contratar a trabajadores en puestos como director regional, ejecutivos de ventas, así como un director de finanzas. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.