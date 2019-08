Hoy no se fían, mañana tampoco Valentín Abelenda Carrillo, Murcia Lectores

@DiarioSigloXXI

viernes, 23 de agosto de 2019, 12:36 h (CET) Hoy, según las noticias, parece que vuelven los contactos entre políticos, pues desde hace meses y tras la moción de censura y las elecciones organizadas por Pedro Sánchez, para y por su propio interés, hemos asistido a una especie de feria de los esperpentos en la formación de gobiernos en ayuntamientos, autonomías y hasta hemos ido por el mismo camino en el gobierno de la nación.



Detrás de todo pueden estar los resultados electorales, los legítimos intereses de los partidos y hasta las no menos legítimas ideologías de cada uno, pero lo que de verdad subyace en todo este tinglado de la farsa es la desconfianza -tanto personal como partidista- entre unos y otros protagonistas de la cosa política.



