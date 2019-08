El juicio más importante Pedro García, Girona Lectores

@DiarioSigloXXI

viernes, 23 de agosto de 2019, 12:34 h (CET) Los jueces de la Sala segunda del Supremo, que se han caracterizado en todo momento por su rigor y una profesionalidad digna de nuestra Justicia, deberán dictaminar si lo que ocurrió en Cataluña trasciende una serie de meros actos de desobediencia al Tribunal Constitucional y de irresponsabilidad política, o estamos ante un diseño conducente a alterar la arquitectura constitucional y el Estado de Derecho.



El juicio más importante de nuestra democracia, en medio de un complejo momento político, está visto para sentencia. Será la justicia independiente, y no la política, quien tenga la última palabra. Esperamos que uno de estos días la justicia nos diga que, puesto que, parece, la sentencia está escrita. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Papeles para rescatar ​El PSOE, seguramente mareado por los calores estivales, se ha puesto al nivel de VOX, qué pena, Dios mía qué pena, amigos socialistas, veros de la mano del fascismo de VOX, o a ellos de vuestra mano Hoy no se fían, mañana tampoco Valentín Abelenda Carrillo, Murcia Varón y mujer los creó Juan García, Cáceres La presión fiscal Jesús Mezcal, Vigo Islam en los colegios Jesús Martínez Madrid, Barcelona