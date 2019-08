La instrumentalización del islam José Morales Martín, Girona Lectores

@DiarioSigloXXI

En el caso del islam es especialmente importante que haya una educación oficial. La instrumentalización del islam por parte de ideologías violentas y nihilistas se produce con frecuencia entre jóvenes de tradición musulmana con escasa formación. Cataluña es precisamente la Comunidad Autónoma donde más se produce este fenómeno. La clase de religión islámica no es solo responsabilidad de las Comunidades Autónomas sino de la propia comunidad musulmana, que debe tener profesores preparados y supervisados, como en el caso de otras religiones, por la Administración. Esos profesores deberán estar lo más cerca posible de la tradición sunní dominante en España y lejos del salafismo que se extiende con subvenciones de los países del Golfo.

