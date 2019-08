Protestas por todo el país el 24 de agosto contra la esclavitud animal

Convocados por la Plataforma Stop Macromatadero Binéfar, en las principales ciudades españolas, el sábado 24 de agosto se protestará contra el Macromatadero de Binéfar, y, en general, contra toda explotación animal. Entre las ciudades confirmadas (a cierre de esta nota todavía se siguen uniendo otras) están Alicante, Almería, Badajoz, Barcelona, Cádiz, Castellón de la Plana, Córdoba, Gandía, Huelva, Girona, Logroño, Madrid, Las Palmas GC, Pamplona, Málaga, Mallorca, Santander, Sevilla, Menorca, Tortosa, Zaragoza, Valencia, Zaragoza y Gijón. Habrá concentraciones también en París y Roma.



"Los antiespecistas siempre hemos tenido razón en algo esencial, al margen de exigir la liberación animal -explica la bióloga y activista Rosa Más-: "Podrán importarte más o menos las vidas de los animales que comes -en una "dieta" contranatura-, pero la "fábrica" que posibilita ese "producto", según ha alertado la ONU: "[la ganadería intensiva] es tremendamente nociva, responsable del 14,5% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero -lo mismo que todo el sector del transporte-."



En ese sentido, en el manifiesto publicado por "Macrogranjas No", se expone: "Las macro-granjas son centros de maltrato animal, núcleos de contaminación intensiva [...] reflejo de cómo el yugo del capital asfixia los valores humanos [...] La mayoría de focos contaminantes en España corresponden a la cría intensiva de aves o cerdos, afectando sobre todo a los niveles de nitratos en agua debido a la deyección del ganado (Ministerio de Fomento). De acuerdo con la Agencia Europea del Medio Ambiente, es responsable de más del 80% de las emisiones de amoniaco en España, lo cual produce acidificación de la atmósfera y eutrofización de las aguas. Además, más de un 60% de las emisiones de metano a la atmósfera generadas en España provienen de la ganadería intensiva; este gas posee un elevado poder contaminante, de forma que una molécula de CH4 equivale a 21 de CO2. Concretamente en la Comunidad Valenciana, las explotaciones porcinas gastan más de nueve millones de litros de agua por día, lo cual equivale a casi 1.360 piscinas olímpicas cada año; generando a su vez 2,5 millones de metros cúbicos de purines cada año, similar a la capacidad completa del Estadio Camp Nou. Respecto a la cría intensiva de pollos de engorde, cada explotación de unos 70,000 animales consume al año casi 5 millones de litros de agua."



Cada espacio del estado español donde se realice la protesta este sábado 24, iniciará a una hora autoconvocada (información centralizada en página face: "Stop Macromatadero de Binéfar"), aunque se realicen muchas manifestaciones y concentraciones por un mismo fin y en distintos puntos en un mismo día, cada una se autogestiona, el tejido es descentralizado.



La protesta que se realizará en Castellón de la Plana contará con, aparte de la lectura de manifestos, el recitado del poema vegano "Te quiero", por su autor, Ángel Padilla, musicado por el cantautor Ásceta e interpretado en danza por la bailaora vegana "La Madueño. La protesta partirá a las 11:00 h. de la mañana desde la Plaza de la Independencia y terminará su trayecto enfrente del PROP. Las entidades que convocan en dicha ciudad son Fridays For Future Castellón, Aspac, LIBERTA, Animal Lliure, Hogar Antiespecista Miguel Quintana, Escuadrón KAT, Adopta una vida, Iaioflautas, Castelló LGTBI, AACC Ayuda Callejeros, Stop al expolio de los bienes comunales, Stop Fumigaciones, 15 M y Flores para los cerdos, entre muchas otras.



El poema "Te quiero" habla del final de dos cerdos que se prometen amor hasta en la muerte, que ya ven llegar, y se dicen entre otras cosas que "El segador humano/no entrará en ti y en mí".



El movimiento de liberación animal lucha en la raíz, explica la letrada animalista "Iratxe Arruti", enfocando la barbarie de los billones de esclavos que hemos de liberar, y trabajando de verdad para ello, todo lo demás podrá solucionarse, porque ese es el mal mayor que nos podría llegar a redimir con esta tierra y lo único que nos enseñaría a respetarla."



La poeta Vega Cerezo, autora de "La Sirena dormida" y "Yo soy un país", en su poemario "Lo salvaje" (Raspaboock) nos dice en el poema "Tristeza de la tierra": "Supimos del dolor de la tierra,/y envejecimos./Nosotras,/amasadas con su materia, vulnerables/a su algarabía y su llanto,/besamos también el daño y la herida./¿Quién reparará esta casa de arena?"



Por su parte, la también poeta gallega Emma Pedreira, ganadora entre otros del Premio Internacional de Poesía Jovellanos, expresándose en una entrevista sobre los animales no humanos refleja: "Vengo de una raíz donde uno de nuestros grandes ideólogos y escritores, Castelao, propuso la vaca como animal totémico de Galicia. Y fue perfecto. Pero Galicia ama a los animales y los odia al mismo tiempo porque implican trabajos, sobrecarga y gastronomía. Galicia es, en tópicos, churrasco, marisco, pulpo á feira, sardiñadas, matanza, perros atados a cadenas de dos metros, animales para criar y guardar y que llegue el San Martiño para llenar de carne para el invierno. Algún pez en tu pecerita de dos litros, nadando esquizofrénico. Pollitos de colores en las ferias de cuando niña, canarios en los balcones a pleno sol. Cazadores y perros desechados cuando acaba la temporada, perreras y refugios llenos a rebosar, colonias de gatos.



Todo eso no lo veía, lo tenía normalizado. Tuvo que llegar John Berger con su "Puerca Tierrat; para sentir el pavor de una vaca en el matadero, aprender que su corazón se paraliza de terror mientras el mío también y sigo leyendo y pasa sobre mí toda la pena de los animales que me he comido y del proceso hasta llegar a mi plato. Fue terrible, paralizador, de repente ves ojos en todos los seres vivos y muertos y no hay nada que traduzca más el alma a todos los idiomas que los ojos de un ser vivo.