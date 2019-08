Bimi Presenta realizará casting para su espectáculo Comunicae

jueves, 22 de agosto de 2019, 12:46 h (CET) El próximo 24 de agosto, Bimi Presenta realizará un casting para seleccionar a los bailarines que participarán en su nuevo espectáculo, siendo una novedosa propuesta en celebraciones como cumpleaños, despedidas de soltera y salidas de mujeres empoderadas de todas las edades Bernard Hazell, el reconocido actor y director con más de 25 años de experiencia en obras de teatro y espectáculos de entretenimiento, llega a España con más energía que nunca después de años de rotundo éxito en Londres, para presentar un show que revolucionará las tardes de diversión con las amigas, celebraciones de cumpleaños y despedidas de soltera, dedicado a un público 100 por ciento femenino y con el humor que le caracteriza.

En el espectáculo, en donde además se podrá disfrutar de exquisitos platillos y bebidas, será el alter ego de Hazell, la drag queen Juana la Cubana, quien haga reír a carcajadas a las asistentes, acompañada de su leal compañera Micha la Bischa.

El espectáculo también contará con impactantes coreografías, ideadas especialmente por el reconocido coreógrafo de las estrellas, entre ellas las Spice Girls, y profesor de danza comercial en el AIB, Jono Kitchens.

Por ello, Bimi Presenta convoca a todos los interesados a registrarse aquí y participar en su casting para seleccionar a los bailarines este espectáculo único, el próximo 24 de agosto a las 11:00 horas. La ubicación del lugar donde se realizará el casting será dada a conocer a las personas registradas, dos días antes.

Esta nueva producción de Bernard Hazell se presentará de manera semanal, en un local céntrico en Barcelona a partir de septiembre y, sin duda, parece ser muy prometedora para todas aquellas mujeres que, sin importar su edad, desean divertirse y sentirse empoderadas con un show a su altura.

"Así que, si tienes experiencia como bailarín y deseas participar no pierdas esta oportunidad, prepara tus mejores pasos y no olvides registrarte. El número de plazas es limitado", instan desde la empresa.

Datos de contacto:

BiMiPresenta.com

WhatsApp: +34 650 486 273

hola@bimipresenta.com

