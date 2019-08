En verano aumenta más de un 30% los hosteleros que aseguran sus negocios, especialmente en zonas de costa (65%) según SingularCover Comunicae

jueves, 22 de agosto de 2019, 12:51 h (CET) Intoxicaciones, accidentes en las terrazas y pequeños incidentes: los sucesos más comunes en hostelería en verano. Debido a la temporalidad del sector hostelero en zonas de costa, estos profesionales buscan seguros más flexibles y con facilidades de pago En los meses de verano, el sector hostelero hace “su agosto”. Solamente en julio del año pasado, a España llegaron casi 10 millones de visitantes internacionales*. A ello se suma el turismo nacional, donde muchos españoles aprovechan las costas para pasar sus días de descanso. Baleares, Cataluña y Andalucía son los destinos más populares entre los turistas, atraídos especialmente por la amplia oferta de sol, playa y gastronomía.

En vacaciones, existe un aumento en la demanda de restaurantes y bares de playa. Y es que, en verano, hay una mayor tendencia a salir a comer fuera en terrazas de bares y restaurantes o chiringuitos de playa. De hecho, según los datos internos de SingularCover -startup española de insurtech especializada en seguros para comercios, oficinas, pymes y autónomos- en los últimos dos meses se ha incrementado (27% en junio y un 39% en julio) el número de profesionales del sector hostelero que han solicitado un seguro en su plataforma. Según los datos de la insurtech, más del 65% de su cartera de profesionales hosteleros corresponden a establecimientos en las costas españolas; en concreto, donde más han crecido es en la zona de Levante y la costa catalana, seguidos muy de cerca por establecimientos localizados en poblaciones de la costa andaluza.

Con la idea de evitar posibles riesgos en esos meses donde hay mayor afluencia de personas, para los hoteleros es importante extremar las medidas preventivas y estar debidamente asegurados ante cualquier imprevisto. Las intoxicaciones alimentarias, accidentes en las terrazas y pequeños incidentes son los sucesos más comunes en hostelería en este periodo.

Si la intoxicación es grave, puede acarrear serios problemas de salud y, en el caso de turistas extranjeros, costosos problemas de logística (traslados a su país, reclamaciones, etc.). Además, con la proliferación de las terrazas y los chiringuitos en la costa, puede existir un riesgo añadido tanto para el dueño del local, como para los usuarios o viandantes. Caídas en la terraza, tropiezos en las mesas, derramo de bandejas en clientes o viandantes, forman parte del día a día.

¿Qué debe hacer el responsable del establecimiento en estos casos?

En ambos casos; intoxicación y accidentes, el propietario del local adquiere una responsabilidad sobre los daños causados a terceros y derivados de su actividad. Por ello, estar correctamente asegurado es fundamental, no sólo para el desempeño de la actividad de este gremio, sino también para los clientes que hacen uso de sus instalaciones y servicios. Para poder proteger la actividad de un establecimiento de tamaño medio (80 m2), un seguro completo con todas las coberturas necesarias puede tener un coste de entre 300 y 500 euros anuales. Si estos propietarios están debidamente asegurados, el problema será minimizado al máximo.

“Para cubrir los daños consecuencia de la actividad desarrollada en la terraza, es necesario tener un seguro de Responsabilidad Civil de Explotación, que casi siempre está incluido como una garantía adicional en los seguros de multirriesgo para este tipo de establecimientos. Para estar protegido ante posibles demandas relacionadas con intoxicaciones, es importante contratar una póliza de Responsabilidad Civil de Producto, una cobertura que ha tomado importante auge en los últimos años porque ampara al asegurado por los daños a terceros ocasionados exclusivamente por el producto por él fabricado y/o comercializado”, indica Christian Hoffmann, COO y cofundador de la compañía.

Hosteleros protegidos con seguros personalizados, sin permanencia, de pago mensual y sin comisiones

La tecnología está permitiendo cada vez más crear productos y servicios centrados en el usuario, brindando una mayor personalización y, por lo tanto, mejores experiencias y precios más competitivos. SingularCover, que arrancó operaciones a principios de 2019, tiene el claro objetivo de dar respuesta a las necesidades específicas del sector hostelero, centrándose en resolver los riesgos que realmente son relevantes para estos colectivos de forma totalmente adaptada a las necesidades específicas de su sector.

Al ser consciente de la temporalidad de muchos de estos negocios, SingularCover es la primera insurtech en España que ofrece seguros sin permanencia y los únicos que ofrecen la modalidad de pago mensual sin comisiones. “Debido a la temporalidad de muchos de estos negocios (terrazas de verano, chiringuitos…) esto es algo que valora mucho el público de la hostelería. Con SingularCover pueden estar protegidos sin que ello se convierta en una carga, de manera que, en verano o sus meses con mayor actividad, sólo tengan que centrar sus esfuerzos en el negocio y los clientes. Somos muy conscientes que son casos en los que se necesita un trato especializado para poder ofrecerles la cobertura que más les beneficia”, indica Rafael González-Montejano, cofundador y CEO de la compañía.

Actualmente la compañía trabaja con los mejores productos de grandes aseguradoras como Allianz, Generali, Caser, Liberty Seguros o Fiatc. Gracias a su tecnología y algoritmos de contratación, SingularCover es plenamente capaz de agregar la oferta de los mejores seguros disponibles para el colectivo de la hostelería, así como las coberturas, ayudando al cliente a encontrar aquel que encaja a la perfección con sus necesidades, permitiéndole ahorrar dinero y tiempo.

*Fuente: Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social

