Las primeras 24 horas de Ayuso en el pozo de las serpientes Los primeros incendios por apagar en el nuevo gobierno de Madrid Ángel Pontones Moreno

@boucicaut71

jueves, 22 de agosto de 2019, 11:52 h (CET) -¿Su excelencia?



-Su excelencia presidenta.



-Presidenta, eso es. Habemus crisis de gobierno



-No es posible. Aun estoy posando en la foto oficial



-Tenemos al "Open Arms" en el Retiro



-¿Y como ha podido suceder eso?



-Estamos evaluando como ha podido entrar. Las cámaras de tráfico no registran nada Se especula si por el Ebro, y de rio en afluente hasta llegar aquí.



-¿Galapagar?



-No se descarta que Galapagar haya fletado remolcadoras



-Y que medidas se han tomado?



-De momento sólo las de su traje.



-¿Algo más?



-La señora Monasterio está intentando vaciar el estanque chupando con una pajita.



-Pero yo hoy no estoy para nadie. Después tengo te con pastas y Esperanza



-Pues al twitter tengo de nuevo a Trump, que quiere que le vendamos Alcobendas Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.

Noticias relacionadas La feria de las vanidades Como en aquella novela de W. Thackeray, que fue publicada por entregas, la feria de Málaga cada día “nos trae su afán” Hoja de buenas acciones Hoy me he vuelto a levantar con la noticia de otra violación en mi ciudad, la segunda en las Fiestas de Gracia de Barcelona Sentido de urgencia y necesidad de cambio “Una transformación de mente y ánimo no excluyente es culminante, sobre todo para el bienestar de las generaciones venideras” ¿Por qué el Gobierno intenta imponernos cómo vivir nuestra existencia? ¿Es la libertad algo más que el derecho a vivir como se desee? Nada más. (Epícteto) Mi barrio y yo Mi pregunta para Ada Colau es, si llega a leerla claro: ¿Está usted dispuesta a asumir las consecuencias, y de qué modo personal alguno, si uno de esos extranjeros por ejemplo viola o asesina a alguna persona en nuestra ciudad?