Con la nueva terminal de GNL y el mega hub de gas, Guinea Ecuatorial impulsa el juego africano Comunicae

miércoles, 21 de agosto de 2019, 11:02 h (CET) Guinea Ecuatorial ha dado hoy un paso más para convertirse en un hub de gas para África al inaugurar la primera planta de almacenamiento y regasificación de GNL que se construirá en la costa de África del oeste. Mientas África del oeste es un importante exportador mundial de gas de Nigeria y Guinea Ecuatorial, hasta ahora no se había construido infraestructura de importación para alentar la importación y el uso de gas africano en África La nueva planta está siendo construida en el puerto de Akonikien, en la zona continental de Guinea Ecuatorial, por la empresa local Elite Construcciones. Con una capacidad de almacenamiento de 14.000 metros cúbicos en 12 tanques bala, es el primero de su tipo y permite que el GNL se distribuya en la región. Junto con la infraestructura de almacenamiento y regasificación, Elite Construcciones también está instalando una estación de carga de camiones y 12 km de tuberías de gas y diésel.

Al hacer el anuncio durante una visita a Kogo, en la frontera con Gabón, S.E. Gabriel Mbaga Obiang Lima, Ministro de Minas e Hidrocarburos, dijo que la terminal es el primero de muchos proyectos próximos bajo la iniciativa LNG2AFRICA. "LNG2AFRICA tiene el objetivo claro de desarrollar proyectos de GNL a pequeña escala para suministrar gas a países y regiones con infraestructura limitada", declaró el ministro Obiang Lima. “En un momento en que los proyectos de GNL a gran escala de África acaparan titulares, recordemos que los proyectos de menor escala que abordan las necesidades de las regiones con deficiencias energéticas brindan oportunidades para monetizar nuestro gas para nuestra economía y movilizar a nuestras empresas locales en torno a proyectos de infraestructura clave en la región.”

El proyecto Akonikien es un ejemplo de una solución eficiente en coste y de energía limpia para las necesidades energéticas de la región continental de Guinea Ecuatorial. Una vez almacenado y regasificado, el gas será transportado por camiones y gaseoductos a diversas industrias, como la de generación electricidad y la de fabricación de cemento. El proyecto demuestra la experiencia que Guinea Ecuatorial ha adquirido durante décadas en GNL y gas natural, que ahora se puede utilizar no solo para beneficiar a su zona continental sino también a los países vecinos de África occidental y central que buscan aumentar el uso de gas natural para electricidad e industria.

"Felicitamos al Ministerio de Minas e Hidrocarburos y Elite Construcciones por este notable logro", declaró Nj Ayuk, Presidente Ejecutivo de la African Energy Chamber y CEO de Centurion Law Group, que asesoró sobre el proyecto. “Este es un hermoso ejemplo de desarrollo del contenido local y de cooperación de alto nivel entre una empresa local y socios técnicos y tecnológicos internacionales.”

La infraestructura del proyecto incluye los tanques bala criogénicos construidos por la compañía estadounidense Corban Energy Group en la fábrica más grandes del mundo. "Para transportar cada tanque a lo largo de los mil metros que separan el puerto de la nueva planta se emplearán alrededor de 12 horas", explicó Marisol Ovono Nchama, CEO de Elite Construcciones, contratista principal del proyecto. "Elite Construcciones ha trabajado estrechamente con las empresas alemanas Noordtec y ESC en el diseño y construcción de la planta, y todos estamos muy orgullosos de ser parte de este logro y esperamos participar en más proyectos de la iniciativa LNG2AFRICA", agregó.

En abril de este año, Guinea Ecuatorial también firmo los Acuerdos Definitivos para la monetización del gas de su Unidad Alen. Según los acuerdos, Atlas Oranto Petroleum, Noble Energy, Marathon Oil, Glencore y Guvnor invertirán cerca de $ 350 millones en el suministro conjunto desde campos de gas varados en Guinea Ecuatorial y el Golfo de Guinea y reemplazarán la disminución de la producción del campo Alba. El desarrollo del hub de gas offshore de Alen es el primer paso del proyecto de Guinea Ecuatorial de convertirse en un mega hub de gas para la subregión mediante el desarrollo de varios hubs de gas offshore para monetizar las reservas de gas vecinas y desarrollar industrias downstream de gas estimulando el desarrollo industrial y el crecimiento económico.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas La moda vintage está de vuelta con Atmosphere Madrid Sophos protege los equipos de seguimiento solar de Soltec frente a posibles ciberataques Crece el número de mujeres que sufre cáncer ginecológico antes de decidir ser madres según Jan Tesarik Clínica Elena Jiménez ofrece 5 consejos antes de afrontar una operación de aumento de pecho Entre la extorsión y la santidad de los contratos petroleros en Nigeria, RDC y Senegal