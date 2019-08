Esnova lanza un software para el control y la gestión de almacenes Comunicae

martes, 20 de agosto de 2019, 13:18 h (CET) Esnova, referente en el sector de almacenamiento industrial aventura las ventajas de contar con un software para el control y gestión de almacenes, ofreciendo así soluciones adaptadas al almacenamiento industrial Esnova, fabricante de estanterías metálicas, ha lanzado un software para el control y la gestión de almacenes. Esta herramienta pretende dar respuesta a los desafíos logísticos que afectan a todo tipo de empresas de la forma más sencilla posible. “Es una herramienta muy sencilla y no hará falta una formación excesivamente larga para saber utilizarla. Además, se trata de un desarrollo totalmente a medida y que tiene en cuenta las particularidades de cada empresa. Nuestro objetivo es que se dé respuesta desde el primer día a las necesidades que pudiesen tener y que ayude a coordinar todas las tareas de almacén”, explican desde la compañía asturiana.

Más allá de hacer más eficientes todos los procesos vinculados a la logística de una empresa, Esnova ha querido centrarse en una serie de objetivos a la hora de desarrollar su software de gestión. “Uno de los grandes problemas a los que hay que plantar cara es la falta de espacio. Queremos agilizar todos los procesos logísticos para aumentar la capacidad de almacenaje de las empresas y reducir el tiempo de espera y los costes que acarrea”, indican.

Y es que son numerosas las empresas que sufren problemas de gestión logística. “Y no es un único problema, son muchas y variadas las cuestiones que afectan a los negocios, desde la falta de control del stock hasta la incapacidad a la hora de predecir la demanda de productos”. La ausencia de trazabilidad, la mala planificación del transporte de mercancías y la falta de formación son otros de los asuntos que pueden dinamitar una empresa desde el departamento logístico. “Cuando en un almacén hay problemas para localizar un artículo o retrasos en la preparación o en la expedición… está claro que vamos a necesitar una herramienta que nos ayude”, señalan desde Esnova.

Una buena opción pasa por contratar el software de gestión de almacenes de Esnova, una herramienta que, según cifras de la compañía, reduce en un 60 % los procesos de producción en comparación a un almacén no informatizado y en un 90 % los posibles errores. “Queremos ayudar a gestionar de una forma más eficiente y a ahorrar tiempo, problemas y dinero. En definitiva, nos gustaría aportar un cerebro a los almacenes, un software capaz de controlar y organizar las entradas y salidas, la ubicación de todos los productos y el stock. Creemos que hay una forma más adecuada de trabajar en los almacenes”, anotan. Ejemplo de ello son los sistemas de radiofrecuencia con los que trabajan los operarios de los almacenes que ya han incorporado la herramienta de Esnova, una solución que ayuda a localizar en el menor tiempo posible los productos que deben enviarse.

En la era de la inmediatez y de internet, con pedidos que se entregan al día siguiente y en un momento en que cualquier demora puede suponer importantes perdidas, la búsqueda de la máxima eficiencia y de la reducción de los tiempos de espera y de los costes debería ser una máxima para todas las compañías.

