Los espejos inteligentes, un producto en auge

martes, 20 de agosto de 2019, 12:30 h (CET) Los espejos inteligentes cada vez están más en auge debido a las comodidades que le dan a la persona, según ismartmirror La inteligencia artificial está invadiendo gradualmente la vida cotidiana, y no sólo en los objetos electrónicos. Los objetos cotidianos también se vuelven cada vez más inteligentes, desde el salón hasta el baño con los espejos inteligentes.

Con el éxito del HiMirror taiwanés, los espejos conectados están en aumento y cada vez más marcas lanzan sus propias versiones. Aunque este espejo era originalmente un asistente de belleza personalizado (destacaba todas sus imperfecciones con tecnología de reconocimiento facial avanzada y le daba consejos), la utilidad de los espejos conectados es cada vez más amplia.

El espejo conectado es mucho más que un simple espejo de baño tiene una multitud de características que le permiten usar su tiempo en el baño haciendo varias cosas a la vez.

Esta función le permite escuchar la radio mientras se cepilla los dientes o se aplica maquillaje por la mañana, simplemente conectándose a una estación de radio en línea. Lo mismo ocurre con los podcasts y la música. Digital se invita a entrar en los baños para hacer más fácil la vida cotidiana.

Los espejos conectados también le permiten ver un vídeo, como uno musical o una película. Un espejo conectado también permite organizarse, ya que allí se puede mostrar la agenda para comprobar las citas de la semana, el tiempo para saber elegir que tipo de ropa usar, el tráfico rodado o el transporte para saber si hay problemas o no, etc. Algunos modelos incluso muestran información diferente dependiendo de los miembros de la familia para una experiencia 100% personalizada.

También hay espejos iluminados con LEDs a ambos lados, un poco como los espejos de los camerinos de las estrellas de cine. Estos espejos se adaptan a todos los usos ya que la iluminación se puede personalizar de forma infinita: iluminación de 500 lux para un uso ocasional, iluminación blanca natural para un uso diario prolongado.

El espejo infinito es un espejo que crea una ilusión óptica: se tiene la impresión de que el espejo es muy profundo cuando en realidad es un espejo clásico de pocos centímetros de espesor. Para crear un túnel de luz, un espejo único y un espejo unidireccional deben superponerse y separarse mediante una tira de luz LED. Estos espejos son perfectos para baños pequeños porque dan la impresión de que su habitación es más grande y luminosa. También saber que para dar más espacio visual a un cuarto de baño para jugar con las formas y diseños de los azulejos; consejos para descubrir en este sitio.

La empresa ismartmirror comentaba sobre la venta de estos: "es un producto en auge, cada vez más gente se anima a comprarlos porque ven que les facilita la vida en pocos pasos."

