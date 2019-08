Palancas y frenos de la Transformación Digital según Hasten Group Comunicae

martes, 20 de agosto de 2019, 11:03 h (CET) El nuevo paradigma de la Transformación Digital gira en torno al cliente y a la inteligencia de negocios. El asesoramiento de profesionales como Hasten Group clave en la transformación digital de las organizaciones y empresas La Transformación Digital no es un capricho sino una necesidad de las organizaciones y empresas ante el nuevo paradigma tecnológico que pivota en torno al cliente y a la inteligencia de negocios. Las empresas, además de las herramientas adecuadas e inversión, para llevar a cabo esta transformación requieren del compromiso y de la colaboración de todos los actores implicados. Un nuevo diseño de su hoja de ruta en la que se combinen tecnología y cliente a nivel interno y externo. A nivel interno se producirán cambios estructurales, organizativos y de mecanismos que se reflejará en un incremento de la automatización de procesos, en la disminución de los trabajos repetitivos y en la mejora de la eficacia. A nivel externo, la mejora tecnológica conllevará una planificación y gestión empresarial propia adecuada a sus necesidades, nuevas estrategias y retos derivados de una mejor transparencia y operatividad en todos sus procesos, productos o servicios.

La palanca clave, son las nuevas tecnologías, su éxito reside en aplicar o interconectar las nuevas herramientas tecnológicas a los productos o servicios y precisa forzosamente del rediseño del proceso de negocio. El rediseño de procesos en los negocios ha dado lugar a la creación de centros de servicios y a la reorganización de unidades de negocio orientadas a obtener los mejores productos y servicios, subcontratando aquellas actividades necesarias para obtener mayores ventajas económicas.

En esta nueva experiencia, explican desde Hasten Group “la figura del cliente es transcendental, dado que las soluciones empresariales tienen muy en cuenta las necesidades del cliente, la escucha activa con el cliente y su interactuación resulta imprescindible para trazar las estrategias y respaldar decisiones”. Los datos recogidos y opiniones son convertidas en información valiosa y útil para entender el negocio y saber hacia donde dirigir a las empresas y organizaciones, las nuevas herramientas tecnológicas forjarán un feedback permanente entre los diferentes actores empresariales que se traducirá en mayor y mejor conectividad, innovación, operatividad y ventajas en cuanto a competitividad.

El mejor conocimiento de los clientes, según Fausto Bastardés CEO de Hasten Group “permite adecuar los servicios y productos a sus necesidades, este hecho revierte positivamente en la empresa al lograr un mayor compromiso, una mayor fidelización y una experiencia de cliente activa y positiva”. Así pues, la oferta de productos y servicios debe definirse y aprovechar los dispositivos y la conectividad; es decir, rediseñar tanto la oferta como las ventas de productos y servicios, orientándolos siempre al cliente. Y por último, se hace necesario establecer una red de colaboradores o ecosistemas, caminar hacia unas estructuras más planas. Las nuevas herramientas de gestión deben facilitar una mejor y más rápida administración interna y mejorar la capacidad de adaptación a través de metodologías ágiles hacia las nuevas formas de trabajar.

En cuanto a los principales diques o frenos figuran el miedo al cambio, presupuestos con costes muy limitados, falta de tiempo por parte del empresario y de los trabajadores, falta de experiencia y en muchas ocasiones se concibe como una tarea inabordable. A pesar de que profesionales ayudan y facilitan las tareas, las empresas y organizaciones posponen una y otra vez su transformación debido a su excesivo apego a las estructuras tradicionales, incorporándose obligados y a destiempo por lo que les resulta imposible ser pionero e innovadores al ir a rebufo de las nuevas tecnologías.

Desde el Hasten Group indican que “la Transformación Digital entraña una metamorfosis sustancial del negocio y representa la reinvención total de una organización, donde la Tecnología es una palanca base del cambio. Somos conscientes del papel tan relevante que jugamos para con nuestros clientes y futuros clientes en su evolución digital. De ahí que nuestra apuesta sea incorporar a nuestro porfolio de negocio acuerdos con terceros como Kruger Corporation de cara a ampliar servicios, hablamos de BOTS, Inteligencia de los Datos, Blockchain etc. donde junto con las soluciones en movilidad y web cerraríamos el círculo”. Y continúan, “es verdad que nuestra principal barrera es la económica, por ello trabajamos siendo muy ágiles teniendo en cuenta las necesidades de los usuarios del servicio y lanzando pruebas de concepto antes de abarcar macroproyectos que pueden ser deficitarios y difícilmente abordables hoy en día por las grandes y medianas empresas”.

Hasten Group: Consultora española, que nace en 2015, fruto de la fusión por absorción de dos empresas tecnológicas que reunían más 10 años de experiencia en el campo del desarrollo de aplicaciones móviles y web, con el objetivo de consolidarse como proveedor de confianza de servicios tecnológicos para empresas. Actualmente, cuenta con más de 100 profesionales. Ha participado en más 60 proyectos desarrollando su actividad en diferentes sectores: finanzas, telecomunicaciones, utilities, administración pública, sanidad, energía, formación o turismo. Está homologada por las más importantes multinacionales tecnológicas y financieras y representa un nuevo concepto en la búsqueda de la “especialización integrada” apostando por la eficiencia en profesionalización y gestión. https://www.grupohasten.com

