Segurodepatineteelectrico.com publica un estudio sobre el uso de patinetes eléctricos

martes, 20 de agosto de 2019, 10:18 h (CET) 8 de cada 10 personas creen que los patinetes eléctricos deberían de contar con un seguro de responsabilidad civil ante accidentes. La encuesta encargada por segurodepatineteelectrico.com también revela que la mayoría de los usuarios no consideran necesario un seguro obligatorio. Además, de los resultados de la encuesta se deriva un amplio consenso de la población sobre la necesidad de una normativa común de circulación en todas las ciudades para este tipo de vehículos En pleno auge de los vehículos de movilidad personal en las ciudades y los primeros accidentes con víctimas mortales derivados del uso de los patinetes eléctricos, el portal especializado segurodepatineteeléctrico.com ha encargado y publicado una encuesta sobre su uso donde se observa una dicotomía clara entre la percepción de necesidad entre usuarios y resto de la población.

La mayoría delos encuestados apuestan por una normativa general

El 94,3 % de los encuestados cree necesario una uniformidad sobre la normativa de uso y solo un 5,7 % cree mejor que cada ciudad cuente con su propia normativa distinta del resto. Cabe recordar que en este momento está abierto el proceso de participación sobre la nueva normativa general que afectará a los vehículos de movilidad personal. Se espera "siempre que se constituya gobierno" que pueda publicarse a finales de este año 2019.

La seguridad otra de las preocupaciones

En la encuesta también se pregunta sobre el uso del casco por parte de los conductores de patinetes eléctricos, como resultado un 74,8% afirma que cree que debería de ser obligatorio, no habiendo una diferencia apreciable entre el grupo poblacional de los usuarios de VMP y el resto.

Posibilidad de que la normativa desincentivara su uso

Ante la pregunta de si con la obligatoriedad del seguro para patinetes eléctricos se desincentivaría su uso en las ciudades un 85,4 contesta que no cree que esto ocurriera, aunque el estudio si refleja que la mayoría de los conductores de Vehículos de movilidad personal están en contra de la obligatoriedad de un seguro de responsabilidad civil a terceros

Las compañías aseguradoras ya están lanzando diferentes modalidades de cobertura para patinetes

Según el portal actualmente ya son ocho las compañías que ofrecen este producto, entre ellas aseguradoras como Mapfre o Catalana Occidente. Las compañías ven en estos vehículos un claro nicho de mercado que viene apoyado por recientes estudios sobre cambios de hábitos en los que respecta a la movilidad en las ciudades.

Sobre segurodepatineteelectrico.com

Segurodepatineteelectrico.com es el portal informativo especializado en seguros para patinetes eléctricos donde se ofrecen comparativas sobre estos productos aseguradores e información sobre seguridad. La encuesta se encargó a Acierta Servicios a la Comunidad realizándose el mes de julio. Se adjunta ficha técnica. Más información hola@segurodepatineteeléctrico.com

