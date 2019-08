El nuevo scooter de Audi podría resolver un gran problema Comunicae

lunes, 19 de agosto de 2019, 13:18 h (CET) La marca alemana quieren innovar en el mundo de las scooter y por eso la presentación de uno nuevo Los scooters eléctricos están inundando las ciudades, y por una buena razón. Son relativamente fáciles de usar, accesibles, baratos e incluso una forma divertida de viajar distancias cortas. Y sin embargo, los scooters no son infalibles.

Por un lado, es casi imposible utilizar señales de mano, un problema que aumenta el factor de peligro de estos dispositivos cada vez más populares. Audi introdujo un scooter eléctrico el lunes que podría resolver ese problema.

El scooter Audi e-tron - un nombre que coincide con el de SUV totalmente eléctrico del fabricante de automóviles alemán - combina un scooter eléctrico tradicional con las maquinaciones de un monopatín. El scooter no es barato; tiene un precio de 2.000€. Y suena un poco más complicado de usar. Los usuarios controlan el scooter como un monopatín con los pies, desplazando su peso. Pesa entorno a 11 kilos y se puede plegar o jalar como un trolley, tiene ejes móviles con cuatro ruedas para hacer giros cerrados.

Audi dice que usar el scooter es como "surfear olas". Dejando a un lado esta descripción grandilocuente, el scooter permite su uso con una sola mano, lo que lo hará mucho más seguro. El diseño con una sola mano permite a los usuarios hacer señales a los coches, peatones y ciclistas cuando se detienen o giran a la izquierda o a la derecha. Este no es el único scooter que se puede usar con una sola mano. El Boosted recientemente revisado aquí en TechCrunch puede ser navegado con una sola mano.

La empuñadura de dirección abre este producto a las personas que carecen de habilidades para el skateboarding. La potencia del mango es también el lugar donde se almacenan la batería y los componentes electrónicos y la forma en que los conductores aceleran y frenan. Una pantalla en la base del mango muestra el rango que queda en la batería. Puede ser fácil de maniobrar y más seguro de usar, pero con una velocidad máxima de 20 kilómetro por hora, podría apagar a los clientes potenciales.

El scooter tiene un alcance de 20 km y utiliza frenos regenerativos, que pueden alargar su alcance. También viene con un freno de pie hidráulico y luces LED, incluyendo un faro delantero, luz de marcha diurna, luz trasera y luz de freno.

La producción y las ventas a clientes privados están previstas para finales de 2020. Audi insinuó que el scooter podría ser utilizado en flotas o ser suministrado a los clientes que compren sus vehículos eléctricos modelo e-tron. El e-scooter podrá cargarse en el maletero del coche a través de un enchufe específico.

