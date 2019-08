El Neuropediatra explica qué hacer si un niño no habla nada con dos años

Muchos padres se preocupan cuando sus hijos llega a los dos años y no pronuncian ni una sola palabra. Hay que aprender a no confundir habla y lenguaje y preguntar al experto cada duda que se tenga al respecto Es muy común que los padres - explica Manuel Antonio Fernández, el Neuropediatra - digan la expresión ‘mi hijo no habla, pero entiende todo’. "Es la situación más habitual que me encuentro en la consulta y suele ser una buena señal", sostiene el experto. Antes de preocuparse - explica - "se debe seguir una serie de pasos para poner entender mejor la situación en la que se encuentra tu hijo". Estos son los consejos del experto:

Lo primero que hay que tener claro cuando se tenga dudas sobre si debería haber empezado a hablar o es normal que aún no tenga lenguaje, es pensar en su edad y en la evolución normal de estos procesos.

"Después debes ir a hablar con tu suegra". Sí, así es. La edad de inicio del lenguaje tiene un componente genético. La fecha de aparición de las primeras palabras de un niño está muy estrechamente relacionada con la del padre.

También es importante observar detenidamente cómo reacciona ante diferentes situaciones.

¿Responde solo antes sonidos fuertes o también es capaz de escuchar sonidos de volumen bajo?

¿No responde a su nombre, pero hace caso cuando se le ofrece algo que le gusta?

Si se tiene claro que escucha bien, es importante valorar su nivel de comprensión en función de la edad.

Llevar un registro de todas estas cuestiones durante unas 2 semanas y luego consultar con el pediatra para comentar el caso y que haga una valoración de forma general.

Habla y lenguaje. Dos conceptos que no se deben confundir

Hay una gran diferencia entre lenguaje y habla. "Es un poco técnica pero muy importante tenerla clara", sostiene el experto.

El lenguaje es el sistema completo de expresar y recibir información con significado. Hace referencia a entender y ser entendido ya sea de forma verbal o no verbal.

El habla es la expresión verbal del lenguaje. En ella se incluye la articulación, que es el modo en que se forman los sonidos y las palabras.

Aunque coloquialmente se hable de retraso del lenguaje cuando un niño tarda en hablar, realmente se trata de un retraso del habla. Esto es algo mucho más leve y de menor trascendencia.

Cuando se afecta el habla, no tiene por qué haber ningún otro problema de comprensión o expresión a nivel comunicativo. En cambio, cuando se afecta el lenguaje, se trata de algo mucho más profundo que puede llevar aparejado una limitación en la capacidad de relación con los demás.

¿Cuándo debe hablar un niño? ¿Cuándo empiezan los niños a decir papá o mamá? El desarrollo del lenguaje sigue una serie de pasos bien definidos.

"Hay muchas madres que me cuentan en consulta cómo su hijo empezó a decir sus primeras palabras con muy pocos meses. No quiero quitarles la ilusión, pero una cosa es que tu hijo pronuncie las sílabas “ma-ma” o “pa-pa” y otra muy diferente que eso se pueda considerar lenguaje", explica Fernández.

Las primeras palabras de los niños son sencillas y de tipo bisílabos . Las puede empezar a pronunciar alrededor de los 9 meses, aunque no tengan conciencia de su significado.

de los niños son sencillas y de tipo . Las puede empezar a pronunciar aunque no tengan conciencia de su significado. La variedad va aumentando progresivamente y a partir de los 12 meses , los niños imitan sonidos y pronuncian 2-3 palabras de forma habitual.

, los niños y de forma habitual. Entre los 15 y los 18 meses, este proceso sigue evolucionando con gran velocidad y se amplía cada vez más el número de palabras.

Alrededor de los 2 años , los niños pronuncian entre 20 y 50 palabras con facilidad, combinan palabras y siguen órdenes de dos pasos.

, los niños pronuncian entre con facilidad, y siguen órdenes de dos pasos. A partir de los 3 años, se multiplica la complejidad del lenguaje y aparece claramente el uso del verbo, así como frases de entre tres y cinco palabras. Retraso del lenguaje. Qué es y signos de alarma con indicaciones de actuación

"Es muy importante que los padres sepan cuando preocuparse si su hijo no habla a la edad esperada. Hay una sabiduría popular que sirve para todo y opina de casi todo, pero no hay que dejar que nadie influya en tu criterio", advierte el neuropediatra. "Cualquiera te dará su opinión sobre a qué edad hay que preocuparse si un niño no habla, pero no le escuches - explica - cada caso es completamente diferente. El Pediatra te puede ayudar cuando tengas dudas y, además, puede valorar aspectos mucho más amplios del desarrollo".

Qué ocurre si un niño de 2 años no habla nada. Evidentemente, es algo a tener en cuenta y que necesita ser estudiado por parte de un profesional. Aun así, no siempre es sinónimo de un trastorno del lenguaje. Hay aspectos puramente madurativos que pueden justificar esta situación sin asociar una patología

Y si un niño de 3 años tampoco no habla nada: Aquí ya hay que ponerse en alerta para buscar la causa. Con esta edad, la capacidad de comprensión y expresión debería estar suficientemente desarrollada. Es factible analizar posibles causas físicas por parte de un profesional.

Si se trata de un niño de 4 años que no habla nada. A partir de esta edad, la existencia de mutismo o ausencia de lenguaje suele asociarse a algún tipo de problema neurológico o trastorno del desarrollo. Es necesaria la valoración por parte de un profesional especializado.

Signos de alarma generales para preocuparse por el lenguaje de un niño en función de la edad:

Antes del año: Si no responde con normalidad a los sonidos o no vocaliza ningún sonido.

Entre uno y dos años: no usa gestos o señala con el dedo, no dice adiós a los 12 meses, prefiere usar gestos a expresar verbalmente para comunicarse a los 18 meses, no imita sonidos habituales a los 18 meses y tiene dificultad para entender órdenes sencillas.

A los dos años: no es capaz de articular palabras o frases, repite sonidos o palabras, pero no usa el lenguaje con finalidad comunicativa y no es capaz de entender instrucciones sencillas.

Diagnóstico del retraso del lenguaje y trastorno del lenguaje

Una de las primeras preguntas que se hacen los padres cuando tienen un hijo con problemas de lenguaje es ‘¿cuándo empezará a hablar mi hijo?’ Para saberlo, lo primero es conocer la causa. Para ello es necesario hacer una evaluación del lenguaje que permita conseguir un diagnóstico - sostiene el experto. "Aunque se piense que esto es muy sencillo, hay un sistema muy bien definido dentro de la logopedia para diagnosticar un trastorno del lenguaje, hay muchos tests de evaluación del lenguaje, así como pruebas para evaluar el habla. Según la edad del niño y los síntomas que presente, se le asignará las más adecuadas para responder a las dudas que se tengan", explica.

Además - agrega - "en caso de necesitarlo, el logopeda recomendará la valoración de otros profesionales como psicólogo, neuropediatra, pedagogo etc. ya que puede haber problemas complementarios que analizar y tratar", concluye.