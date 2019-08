La evolución del comercio electrónico Sólo en España, el volumen de negocio electrónico alcanza los 3.563 millones de euros Nacho Moreno

lunes, 19 de agosto de 2019, 12:01 h (CET) La irrupción de internet en el día a día de las personas ha afectado de forma directa a sus hábitos y costumbres. A día de hoy, el número de personas que prefieren realizar sus compras por la red es mucho mayor que la de años anteriores, haciendo las pequeñas tiendas de barrios cierren para dar paso al e-commerce, un 'gigante' que avanza con paso firme en el mercado 'online'.



Las tendencias de los consumidores cambian al ritmo de los avances tecnológicos, y actualmente van unidas de la mano. Sólo en España, el volumen de negocio electrónico alcanza los 3.563 millones de euros, una cifra que se ha multiplicado por dos comparándose con el volumen generado en el año 2014.



El importe medio gastado por los usuarios españoles durante el pasado año 2018 fue de 1903 €, 500 más de lo que los españoles gastaron de media durante el año 2014. Cifras que indican que el comercio electrónico está en una etapa de auge y que los usuarios muestran cada vez más confianza, lo que era considerado el principal impedimento para realizar compras por internet hace no mucho tiempo.



El hecho de que los hábitos de consumo de los compradores haya cambiado también ha provocado que las empresas se adapten a estos. Los consumidores priorizan la rapidez y la comodidad al trato personal de las tiendas físicas, y ya son muchas las páginas web que facilitan las compras a los usuarios.



Por ejemplo, la web Nuestrayuda.com proporciona a los clientes informaciones destacadas sobre productos determinados, opiniones de otros clientes, enlaza directamente con las tiendas 'online' donde se venden estos productos y además los valora, adaptándose siempre a las exigencias de los clientes para que puedan tomar la mejor decisión.



Esto supone que los usuarios no tienen que dedicarle tanto tiempo para buscar los productos, ya que en esta web les proporcionan un ranking de los mejores artículos comparándolos entre ellos para que de esta manera el comprador tenga toda la información necesaria para tomar una decisión.

