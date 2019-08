Risoterapia: los beneficios de reír todos los días Es una técnica psicológica para conseguir el bienestar, el desarrollo personal y profesional y cambiar la percepción de la situación de sus clientes Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

lunes, 19 de agosto de 2019, 10:43 h (CET) El objetivo de la risoterapia es que seamos capaces de tener una percepción de la vida distinta, centrándonos en las partes positivas de las situaciones que nos suceden. Ser capaces de resolver y afrontar las mismas con una sonrisa y obtener una visión de nosotros mismos más agradable y satisfactoria.



José Elías, pionero en extender la risoterapia en España, explica que es una técnica psicológica para conseguir el bienestar, el desarrollo personal y profesional y cambiar la percepción de la situación de sus clientes. Según él, la risoterapia: “nos enseña a generar la risa llana y franca en cualquier momento que lo deseemos y necesitemos, para obtener beneficios mentales, emocionales y físicos”.



Algunos pueden pensar que la risoterapia es una técnica nueva e innovadora. Pero, en realidad, no es nada más que la mera toma de conciencia de muchas alegaciones que se han dado a largo de la historia a los grandes benéficos que nos proporciona la risa. “En el taoísmo, la filosofía china del Tao (S VI a.C.), consideraban la risa como fundamental para conservar la misma y tener una buena calidad de vida. Aristóteles, siglo IV a.C., definió la risa como un “ejercicio valioso para la salud”.También en la época medieval (S.V-XV) se introdujeron los bufones en las cortes y su función era entretener y hacer reír. Ya en nuestro siglo, Sigmund Freíd, el famoso médico, neurólogo y padre del psicoanálisis austriaco, afirma que las carcajadas tienen el poder de liberar la energía negativa de nuestro organismo”, explica Eva Pomares Agulló, Psicóloga de Haztúa Psicología Positiva



Podemos hablar de que la risa proporciona beneficios en tres universos paralelos del ser humano: beneficios físicos, psicológicos y sociales.



Beneficios físicos de la risa



Ejercitación de músculos: al reír utilizamos alrededor de 400 músculos de nuestro cuerpo, lo que produce beneficios para la columna vertebral al moverla y liberar tensiones.



Oxigenación: se produce un funcionamiento de los pulmones el doble de rápido de lo normal por lo que se produce una mayor oxigenación de la piel, entre otros tejidos.



Efecto calmante: al reír segregamos distintas hormonas como las endorfinas, dopamina, serotonina y adrenalina, las cuales potencian el estado de ánimo y desencadenan un efecto calmante natural.



Fortalece el sistema inmunitario, aumentando el número de anticuerpos en nuestro cuerpo.



Beneficios psicológicos de la risa



Disminuye el estrés: gracias a la segregación las endorfinas y adrenalina que nos activan y nos hacen combatir el estrés de una manera más despierta.



Disminuye varios síntomas relacionados con la depresión y la ansiedad, ya que nos hace ser más receptivos y ver el lado positivo de las cosas.



Eleva el estado de ánimo, eleva la sensación de bienestar y la confianza en uno mismo, riendo eliminamos barreras mentales que nosotros mismos nos ponemos para protegernos de nuevas situaciones.



Beneficios sociales de la risa



Hace función de unión entre personas sin necesidad de tener vínculos personales anteriores debido a su carácter contagioso.



Disminuye la vergüenza, la risa ayuda a afrontar situaciones embarazosas y a conseguir transformar una situación aparentemente complicada en una más llevadera combatiendo la timidez.



Mejora las relaciones interpersonales, ya que ayuda a expresar las emociones positivas y retroceder las negativas.



En definitiva, la risa es toda una terapia simple, accesible para todos, efectiva, que no necesita práctica previa ni una gran inversión de tiempo para tener efecto y con una gran variedad de beneficios en todos los niveles del ser humano. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Cinco técnicas de relajación para frenar el estrés El cansancio y la ansiedad acumulados pueden provocar problemas de insomnio, tensión muscular, molestias digestivas, dolores de cabeza, taquicardias o, incluso, depresión Tres alimentos para tratar la artritis, según estudios científicos ​Las personas con artritis deben evitar los alimentos que causan alergias, intolerancia o sensibilidades ​¿Cómo ven las personas con daltonismo, miopía o glaucoma al hacer turismo? Siete de cada diez españoles sufre algún problema visual Combatir el calor al volante Al superar los 32 grados centígrados en el habitáculo del vehículo el conductor deja de percibir entre el 15 y el 20% de las señales de tráfico El crowdfunding: la alternativa a la crisis sanitaria que sufren miles de venezolanos Plataformas como Gofundme se han convertido en un salvavidas para muchos venezolanos