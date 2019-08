"Pido respeto a nuestra historia del rock"

La expectación que hay sobre vuestro nuevo disco "Somos Belial" (bellísimo nombre) es enorme. ¿Para cuándo lo tendremos en las manos -del corazón-? Hola, lo primero agradecerte el interés por Lujuria y la entrevista. El nuevo disco, “Somos Belial”, saldrá el 4 de octubre. Ya está grabado, masterizado y enviado a fábrica, así que la fecha anunciada se cumplirá sin problemas. De hecho, desde el 4 de septiembre ya se podrá reservar, para entonces habremos lanzado ya la portada y un primer adelanto. Me encanta que te guste el título, habrás adivinado por dónde va el disco. De todos modos quiero insistir más que nunca en que la peña pille el formato físico, va con un libreto de 24 páginas donde se explica el por qué del título e incluso el por qué de cada disco de Lujuria hasta llegar a éste. Si vuestra capacidad económica os lo permite, pillad el formato físico, se me antoja imprescindible leer bien el libreto para entender todo lo que rodea a este lanzamiento que tan ilusionados nos tiene.

El álbum tributo que hicisteis a los grandes grupos del rock español, es de lo mejor que existe no ya en música metal sino en música en general, es precioso. No hay adjetivos. Mi mujer, abogada penalista, anarquista y luchadora por los animales, aparte punk y heavy como yo, admira vuestro trabajo musical tanto como yo. Una de las canciones que más nos gusta es el cover de Triana. Hacéis, como hico Obús, que mejoren las canciones originales, eso es muy difícil. Te agradezco mucho lo que comentas pero Lujuria, cuando afronta versionar un grupo, siempre tiene claro dos cosas: 1º Nadie puede mejorar la original, pues es la composición de un artista que la quiso así y la interpretó así. Tampoco ese es el objetivo, el objetivo es mostrar, siempre, admiración y respeto. 2º Dado que como quien hizo el tema nadie lo va a poder hacer salvo ellos mismos, intentamos siempre darle nuestro toque, desde el respeto como te decía, pero dando nuestro toque.

Aclarado esto, te comento que aquel disco, “Llama Eterna”, mas que un tributo a los grandes grupos del rock, fue un tributo a los músicos de España y Latinoamérica que nos han ido dejando. Nos apena mucho el desapego que hay a nuestra historia y cómo pasan desapercibidos una gran parte de nuestros músicos (incluyo siempre Latinoamérica porque vengo defendiendo desde hace mas de 15 años que hay una escena a la que llamo Nueva Ola del Metal Latino, única y distinta de la europea, más nuestra) cuando nos dejan.

Te dejo una prueba, mira los músicos que nos han dejado este año y verás que una mayoría ni siquiera fueron una pequeña noticia en las webs del rock, salvo honrosas excepciones en webs que, a priori, parecen más pequeñas porque son menos visitadas, pero a la postre son las que acaban dando todas las noticias, curioso ¿eh?:

Javi, (Javier Fernández Roldán) bajista de Roten XIII falleció en enero de accidente laboral Fito Loudness, batería de la segunda formación de Bruque, nos dejó en febrero Andrés (Andy) Reyes, bajista de The Dry Mouths, nos dejó en febrero Jordi Zaporta, batería de Rain, nos dejó en Marzo Jose Antonio Nogal “Ramakhan”, batería de Barón Rojo y Tritón, nos dejó en marzo Jose Antonio Manzano (al menos con él si hubo cierta repercusión), también nos deja en marzo Diego Fopiani, cantante y batería de Cai, nos dejó en abril. Hubber de Acoplados, también en abril Alai Yarza, batería de Bleed, Adgar, Tenebra, The Name o Dabelyu nos dejó también en abril Santi Frutos, guitarra de Odessa, nos dejó en mayo Kamy de Silenciados, también nos dejó en mayo Y Latinoamérica también ha tenido sus bajas, el guitarrista mexicano Salvador Alcántara nos dejaba en julio y este mes asesinaban en pleno concierto a César Canales, cantante de los salvadoreños Apes od God.

¿Lo más lamentable de todo? Pues que lo único que he visto en la prensa generalista es el asesinato del compañero César Canales. El morbo vende, el respeto, ya ves que no. Por eso hicimos Lujuria “Llama Eterna” buscando que se ame y respete nuestra escena. Acaricio la idea de hacer una segunda parte para homenajear a mas músicos pero de momento solo eso, no se si lo haré pues algo quemado estoy de esta pelea en la que, encima, acaban cayéndome críticas como si buscara reconocimiento o lo que es peor, como si buscara algo de dinero, en fin, cosas de nuestro rock que si de algo adolece es de respeto.

Como poeta, podría preguntarte muchas cosas, como humano otras. Y no me gusta en casos así, en que adoro tanto la figura de alguien, sentirme como un entrevistador (genera lejanía). Pensemos que estamos tomando una birra y que yo, como seguidor tuyo como lo soy de los Barones, Obús, Saratoga y tantos y tantos dioses del metal, te pregunta y charlamos, y tú contesta a lo que quieras y como quieras, siempre sintiéndote cómodo (qué rollo te estoy metiendo, si sé que contestarás lo que te salga de la polla, jajajaja). Voy, bah, ¿qué libros lees ahora? (Si es que te da tiempo con las giras y las cosas que no te hacen parar.) Esta pregunta es extensiva a qué autores te gustan más. Me interesa qué poetas te gustan, te motivan. Pues, y aquí echaría un trago de esa birra para ganar tiempo, te voy a decepcionar un poco. Lo que leo constantemente son biografías de músicos o grupos, ahora mismo estoy disfrutando con “Escupidos de la boca de dios” de Jaime Gonzalo, la biografía de La Banda Trapera del Rio, un grupo por el que tengo verdadera devoción. No suelo leer poesía, mas que motivarme me desmotiva a la hora de escribir, yo nunca quise ser poeta, es mas, me saca de quicio cuando un músico se denomina o le denominan “poeta del rock”. El rock es un lenguaje, la poesía, otro y bien distinto. Por eso uno trata de hacer buenas letras, pero nunca poesía. Siempre cuento esta anécdota. Cuando musicamos el romance “Los comuneros” de Luis López Álvarez, hicimos algunas entrevistas y le preguntaron a Luis (venía con nosotros en las entrevistas) qué le parecía que su romance hubiese sido musicado a ritmo de heavy metal y el respondió, “Me encanta, esa música es el látigo que le faltaba a mis palabras” Tomé nota, escribo con un látigo entre los dedos, nunca con una pluma.

Solo una vez intenté algo (aparte de “Los comuneros”) con una poesía, era “Un carnívoro cuchillo” de Miguel Hernández, me encanta ese poema y creo que tiene mucho de heavy metal. Aun así, al final desistí; quiero escribir mis textos yo mismo, no quiero ser poeta, ni poeta del rock siquiera, quiero ser azote, no caricia, pero mira, por acabar, y aquí me acabo la birra que estamos tomando de un trago satisfecho por haber dado con una respuesta, si me preguntas un poeta, Miguel Hernández.

Sé que estás muy involucrado en causas sociales, por los más desfavorecidos. Lujuria, de hecho, ha realizado conciertos en favor de asociaciones de lucha social. ¿Crees que este país, con la política por medio -como yo lo creo- siempre será un desastre, y hasta que no haya una auténtica revolución siempre habrá, como lo enunciaba enfáticamente el gran poeta anarquista Jesús Lizano "dominantes y dominados" -caso, repito, de que no nos alcemos y luchemos-? Firmemente. Lo creo firmemente. Por eso hicimos el disco “Licantrofilia” Me inventé esa palabra, era “amor a los lobos” Creo que el ser humano ha pasado por su misma evolución, éramos libres, como los lobos, pero nos dejamos domesticar a cambio de un trocito de pan mientras meneamos el rabito y lamemos la mano del dueño. La mano de quien ha robado todo lo que era de los lobos y se ha enriquecido con ello mientras nos domestica y nos da de comer lo que le sobra. Aquel disco era una llamada a los lobos que queden a levantarse, luchar, pelear por su comida y ser libres pero tenemos dos enemigos poderosos: la comodidad y el miedo. Mientras nos dejen migajas no habrá revolución, solo nos levantaremos cuando nos lo hayan quitado TODO. Son listos, por eso siempre nos dejan algo, pero ellos tienen también dos enemigos poderosos, la confianza y la avaricia, y cometerán el error, de hecho están a punto de cometerlo, se confiarán, les podrá la avaricia, nos lo quitarán TODO y entonces la comodidad y el miedo desaparecerán y tendremos la revolución que hace falta y te diré mas, no está lejana, la vamos a vivir.

El armamento, y siguen fabricando armas, que matan niños. Me detengo. Que-matan-futuros. Armas que se fabrican con el beneplácito de los que votan, al partido que sea, porque el militarismo va en el pack... Armas que matan. Niños, niñas, hombres, mujeres, esperanzas, futuro, armas que matan. Es el negocio del siglo XXI, si no hay una guerra hay que inventarla, la industria armamentística mueve miles de millones, hay que alimentar a la bestia. España trafica con armas. Estados Unidos vive de las armas. Votamos desde el egoísmo, desde la mira corta, desde las mentiras que nos cuelan por todos los lados, la prensa al servicio del poder, la prensa, el cuarto poder, ejerce al servicio de sus amos. Ya nadie sabe la verdad, la censura del siglo XXI no es ocultarla, es enterrarla entre millones de mentiras. Si buscas información en Internet antes aparecen las mentiras que la verdad y, como lo hemos visto en Internet, creemos que es verdad. La democracia está enferma. En realidad es la dictadura de los estúpidos, de los desinformados, de la idiotez. La democracia no es tal, ya sabes, lo llaman democracia y no lo es…

Preguntarte por cómo fue tu infancia sería un clásico. Pero imagino que habrás pensado en qué te llevó al rock y a convertirte en una figura tan dura, importante y, mejor aún, querida en el metal español. ¿Naciste para ello? ¿Algo te ayudó a llegar más a ello con obstinación? Tagore dice que el vuelo más alto se produce con ayuda de otras alas. Tu padre, tu madre. Parejas. ¿Cómo han ayudado esos factores emocionales a formar al Óscar que hace elevar los corazones con su peculiar voz, y nos da la fuerza para seguir con sus poderosas canciones? Siempre comento en broma que yo ya nací heavy, que cuando me azotaron el culo nada más nacer para que llorara, no lloré, canté “Braking the Law” y levanté los cuernos. En realidad nunca lo he pensado. Mi padre falleció siendo yo un chaval (13 años). Éramos dos hermanas y yo. Mi madre es la mujer mas valiente que conozco, la quiero y la admiro con locura. Nos dio estudios a los 3 (el conocimiento te hará libre). Mis dos hermanas estudiaron en Madrid, yo me quedé en Segovia para no generar más gastos en la casa y estudié magisterio. Cuando quise mi primera chupa de cuero me fui a mi pueblo a recoger patatas para pagármela. Me la robaron en un concierto a los 15 días. Al año siguiente volví a recoger patatas. Rendirse no es bueno. Tuve mi segunda chupa que nunca me la robaron. Aprendí a luchar por algo, y a defenderlo (¿te suena? Barricada). La música siempre me gustó y mi tío Antonio me regaló lo primero que pude escuchar con guitarra eléctrica: “Una cadena no hace una prisión”, de Santana, me enganchó a esto. Luego llegó el primer disco de Tequila, una banda por la que sigo teniendo devoción y luego “explotó el rock por todos los rincones”. Era la música de mi generación, era la música de la libertad, todas y todos éramos heavys. Yo solo fui uno más que ha alcanzado el sueño de tener una puta banda de rock y dedicar mi vida a demostrar que amo esto y explicar por qué. ¿Hubo otras alas? Pues claro, la de toda la gente que en estos años me ha apoyado a mi y a Lujuria. Tenemos escuadrones enteros de alas, hermano, así da gusto volar…

Entre los más desfavorecidos están los animales no humanos. En esa lucha estamos muchos. ¿Podríamos enfocar desde Lujuria algo, en algún momento, que favorezca a los billones de inocentes que son desatendidos e invisibilizados? Óscar, ese paraíso original, se ha plagado de jaulas que parecen haber caído del cielo desde hace siglos... Han encerrado hasta a las aves del cielo... Hace tiempo estuve muy implicado con un músico que te recomiendo busques algo de su trabajo, Eu Libre se llama. Te va a encantar su pelea. Hablaba mucho con él, lo llevaba a mi programa de radio (tengo, desde hace 15 años, un programa los viernes en mariskalrock.com llamado “Rockcinante”) y difundía su lucha. Por entonces Lujuria estábamos muy implicados en la lucha contra la violencia de género. Ya entonces me sugerían que hiciésemos algo para esta pelea pero yo siempre comento lo mismo, creo que no debe ser Lujuria quien haga todas las peleas, creo que es más cosa del rock establecer sus luchas. Lujuria no puede ni debe abarcarlo todo. Para empezar porque carecería de credibilidad. Sí podemos apoyar muchas causas y lo hacemos, hemos hecho conciertos contra centrales nucleares, hemos peleado muchos años por los derechos de las personas con alguna discapacidad, hemos levantado la voz por los derechos del colectivo LGTBI , nos hemos significado contra la libertad de expresión o hemos criticado la pederastia de la iglesia católica, lo que nos costó hasta un juicio. Vamos a estar donde creamos que debemos estar, pero liderar las luchas debe ser cosa de muchos mas, es algo que también critico en las redes, que a veces hay poca solidaridad en el rock. Si censuran a un grupo, algo que pasa mucho hoy día, los demás callan (ya sabes, comodidad y miedo) y eso no debería ser así. Hace poco, los Fesser dieron una lección de solidaridad en la música, quien no sepa de qué hablo que busque lo que hicieron estos valientes, pues eso debería extenderse y ser general en el rock. Dicho esto, creo que grupos como el que te mencionaba, Eu Libre, están perfectamente legitimados para esa lucha, han estado en esa pelea toda su vida y ahí siguen y los demás, acompañarles si nos lo piden. Y que surjan muchos mas, que no sea cosa de uno y, desde luego, que no sea cosa de Lujuria. Como estamos en muchas causas sociales ya nos llaman para todas pero eso lo único que posibilita es que sea solo un grupo luchando por todo, eso no puede ser, debe ser algo mas general.

Los que dicen que no existe la violencia machista, que todo es violencia... me sacan de quicio. Parece que avanzamos para erradicar la violencia machista y ésta no es que aumente sino que sale del armario con más confianza y hasta montan grupos políticos. ¿Qué le queda a este país para dar más vergüenza en tanto a permitir que los fachas y los machistas tengan asiento legal para decir sus paridas? Mira, lo primero que debemos saber es que la violencia machista no es cosa de este país, es un problema mundial. Es más, te sorprendería saber que, en Europa, los países con más violencia machista son los del norte del continente, el paradigma de la tolerancia y la democracia. Dicho esto, sí, tienes razón. Este país está dando vergüenza ajena pero por algo que no ha pasado en Europa, hemos legitimado la extrema derecha. Se pacta sin vergüenza alguna con el partido de extrema derecha que difunde ese discurso, que niega la violencia machista. Y la culpa es de todas y todos. Porque se les vota, porque se consiente a otros partidos que pacten con ellos y porque quien debería plantarles cara en el parlamento se están pegando por migajas de poder. El resultado. La vergüenza de Europa, el único país que lava la cara a la extrema derecha con todo lo que eso conlleva. Habrá que seguir haciendo pedagogía y que la gente vea la luz, mientras, disfruten lo votado.

¿Se podría decir que en Lujuria tú creas la mayoría de las letras y compones la música, en su casi totalidad? No, no yo solo hago las letras pero la música es de toda la banda. Es mas, las letras son de toda la banda pues si alguien quiere cambiar algo, no se identifica con algo o no está convencido de algo, se cambia. Si te fijas en nuestros discos todos los temas llevan la misma firma, Letra y música: Lujuria. En un equipo cada miembro es importante para que funcione, por lo tanto lo que sale de un equipo es de todo el equipo. No tengo la más mínima duda en eso.

¿Cómo te inspiras? ¿Escribes en hojitas en los bares como Machado, en los parques, sentado en el retrete? Jajajajajaja, que va. Yo funciono de otra manera. Primero hay algo que quiero escribir, bien porque haya visto una noticia, bien porque lo tenga en la cabeza, lo primero es la idea. Después me puedo tirar días, semanas y a veces hasta meses con la idea en la cabeza cogiendo forma. Cuando me enfrento al papel suele salir del tirón, no lucho nunca con el papel, ya he luchado en mi cabeza antes.

¿Si pudieras conseguir ante ti un deseo, que ni con todo el oro del mundo se puede comprar porque físicamente es un imposible, qué pedirías en ese momento a la vida? Hablo de un retorno. De un "te vuelvo a ver", algo así... Lo tengo muy claro, respeto a nuestro rock, respeto a nuestra historia, que desaparezcan del mundo del rock los que solo buscan notoriedad, figurar, sin amar de verdad esto y haciendo daño a una escena que lucha con años y dientes (no, no es un error, no es uñas y dientes, son años y dientes) por un poco de respeto. Solo un poco… no pido más.

Por último, ¿puedes ofrecerme en primicia alguna parte de la letra de alguna de las canciones que escucharemos en "Somos Belial" y que pueda cerrar esta entrevista? O, de no poder por motivos mercantiles, dinos algo a quienes amamos tu grupo y tu figura, para poder seguir, en una realidad que los negros agoreros cada vez la cuentan más negra. Voy a arriesgarme, espero que no me regañe la compañía, te pongo la letra de “Somos Belial”, que creo que no hay mejor despedida a esta entrevista, así ya sabéis de qué va este nuevo disco y de paso que vean los negros agoreros que se acerca la revolución definitiva porque no soy yo, no somos Lujuria, somos muchas mas y muchos mas los que….

SOMOS BELIAL

Si lo que quieres son fieles Y les pides sacrificios Con nosotros no cuentes Que al placer lo llamas vicio

Si andas buscando soldados Que maten por una patria Soy ciudadano del mundo Y solo empuño guitarras

Falsas promesas no me van a esclavizar Perros de presa a mi no me morderán

Somos Belial El que no tiene dueño Somos Belial Ni dios ni amo ni reino

Solo hay un dios en mi vida Yo mismo soy ese dios Lo que tú llamas pecado Yo lo llamo bendición

Solo una patria en mi vida Y su frontera es mi piel Mi himno es mi sonrisa Mi bandera mi placer

Falsas promesas no me van a esclavizar Perros de presa a mi no me morderán

Somos Belial El que no tiene dueño Somos Belial Ni dios ni amo ni reino



Oscar Lujuria ¡Por el puto rock and roll!